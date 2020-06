Le prêt de Lassi Lappalainen prolongé avec l'Impact

L'accord de l'équipe italienne Bologne FC était nécessaire afin que l'Impact conserve ses services.

Nous sommes très contents de poursuivre notre association avec Lassi afin qu'il puisse continuer de jouer avec nous , a mentionné le directeur sportif du Bleu-blanc-noir, Olivier Renard, dans un communiqué.

Il est le type de joueur au profil que nous affectionnons dans notre effectif, c'est-à-dire un jeune avec beaucoup de potentiel. Il a démontré toutes ses qualités dans notre championnat en MLS depuis juillet dernier et nous avons une grande confiance en lui. Lassi se sent bien dans cette ville et voulait demeurer dans ce club.

L'international finlandais de 20 ans s'est amené dans la métropole québécoise le 25 juillet 2019 en provenance du HJK Helsinki et sous la forme d'un prêt du Bologne FC.

Deux jours plus tard, Lappalainen avait soulevé le public montréalais au stade Saputo grâce à une brillante prestation qui s'était conclue avec un doublé contre l'Union de Philadelphie. Il a jusqu'ici marqué 5 buts, amassé 1 passe décisive et amorcé 8 des 12 matchs auxquels il a participé avec l'Impact.

Le milieu de terrain a disputé sept rencontres avec son équipe nationale, dont cinq lors des qualifications de l'Euro 2020, qui a été reporté d'une année en raison de la pandémie de COVID-19.

La formation finlandaise avait d'ailleurs obtenu en novembre son tout premier billet pour la prestigieuse compétition européenne.