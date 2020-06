Marcus Rashford et sa bataille pour offrir des repas aux enfants

Le gouvernement britannique de Boris Johnson a fait volte-face, mardi, et prolongera pendant l'été l'offre de repas gratuits pour les enfants défavorisés, après la campagne menée par le footballeur de Manchester United Marcus Rashford.

L'attaquant avait d'abord mis sur pied une campagne de financement, puis s'était engagé à recueillir des dons pour nourrir ces enfants.

Sa première initiative avait permis d'amasser près de 230 000 dollars, une somme qu'il avait bonifiée de sa poche à près de 400 000 dollars.

Le joueur britannique de 22 ans s'est ensuite engagé à rassembler plus de 30 millions de dollars en dons financiers et alimentaires pour que trois millions de repas soient servis aux enfants défavorisés. L'objectif a été atteint à la fin de la semaine dernière.

Marcus Rashford faisait depuis pression sur le gouvernement britannique pour qu'il emboîte le pas et poursuive son effort. Il a publié une lettre ouverte, lundi, et a écrit une tribune mardi dans le quotidien conservateur The Times.

Marcus Rashford : Mettre fin à la pauvreté chez les enfants est un bien plus gros trophée (à remporter) que tous ceux offerts au soccer. Photo : The Tines

Je sais ce que c'est que d'avoir faim , écrit Marcus Rashford, qui souligne l'effet qu'aurait eu un revirement du gouvernement pour les 1,3 million d'enfants admissibles à ce dispositif. Il rappelle qu'il y a 10 ans, il était un de ces enfants issus de familles défavorisées.

Dans sa tribune, Marcus Rashford appelle les députés de tous bords à mettre leurs rivalités de côté et faire preuve de solidarité sur un sujet qui pourrait porter atteinte à la stabilité de familles à travers le pays pour les générations qui viennent .

Le premier ministre Boris Johnson faisait face à une pression croissante pour prolonger pendant l'été les repas gratuits pour les enfants défavorisés.

Depuis la fermeture des écoles, à la fin de mars, pour lutter contre la pandémie planétaire, le gouvernement a mis en place un système permettant aux enfants de milieux modestes de bénéficier de repas gratuits. Mais il refusait de le prolonger pendant l'été, jusqu'à l'annonce de mardi.

Je ne sais pas quoi dire, a commenté Rashford sur Twitter. Regardez ce que nous pouvons faire quand nous travaillons ensemble. C'est ÇA, l'Angleterre en 2020.

La campagne de l'attaquant de Manchester avait reçu le soutien de députés conservateurs. Le président de la commission sur l'éducation, Robert Halfon, a décrit Marcus Rashford comme une inspiration et un héros de notre époque .

La députée travailliste Rebecca Long-Bailey, chargée des questions d'éducation, a estimé qu'il serait insensible de la part du gouvernement de ne pas faire ce petit pas pour alléger la pression financière qui pèse sur les ménages et garantir que les enfants puissent manger pendant les vacances d'été .

Selon The Times, la prolongation du dispositif coûtera 204 millions de dollars. Le gouvernement a récemment annoncé une enveloppe de 107,5 millions pour aider les familles en difficulté.