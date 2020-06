Eleider Alvarez retrouve le gym de Marc Ramsay, mais pour combien de temps?

Déjà à l’entraînement de façon soutenue depuis les premiers signes du déconfinement, il y a un peu plus de trois semaines, Alvarez (25-1, 13 K.-O.) et son mentor ont su composer avec les limites des séances tenues en extérieur.

Les flancs du mont Royal et les espaces d’autres parcs municipaux ayant un peu de relief ont servi de lieux de travail. Alvarez a été soumis à des sprints ascendants suivis de séances de boxe simulée une fois au sommet pour faire grimper son rythme cardiaque.

Un sac de sable qui pouvait être attaché à un arbre avait aussi été confectionné de façon artisanale pour y aller d’exercices plus spécifiques.

Qu’à cela ne tienne, Ramsay affirme sans hésiter que son protégé n’a pas pris de retard par rapport au plan de match.

J’avais le droit d’ouvrir mon gymnase à partir d’aujourd’hui parce que l’endroit n’est pas ouvert au public. C’est un gymnase haute-performance réservé à des athlètes ayant des contrats professionnels, au même titre que le centre d’entraînement du Canadien, à Brossard , a expliqué l'entraîneur, joint par Radio-Canada Sports.

Quoi qu’on en dise, le matériel présent en gymnase reste indispensable à la préparation optimale du boxeur. Ramsay a toutefois précisé que l’accent avait jusqu’ici été mis sur la préparation physique et l’endurance d’Alvarez.

Le défi que représente Smith (25-3, 20 K.-O.) ne se situe vraiment pas au niveau des habiletés. Ça relève plus de la force de frappe et de la résistance physique d’Eleider. On y a donc consacré les semaines précédentes. Nous n’avions pas à faire du combat. On a donc planifié le camp un peu différemment.

Marc Ramsay, entraîneur de boxe professionnelle