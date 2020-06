Vers un maintien des Internationaux des États-Unis

Les Internationaux de tennis des États-Unis devraient bel et bien avoir lieu à New York du 31 août au 13 septembre, si les autorités gouvernementales donnent le feu vert.

C’est du moins ce que rapporte l’Agence France-Presse, lundi, citant les informations obtenues par de nombreux médias.

Ainsi, selon le New York Times, la décision d’aller de l’avant ou non avec la présentation du tournoi du grand chelem ne sera rendue qu’en milieu de semaine par la Fédération américaine de tennis (USTA).

De leur côté, le réseau ESPN et le magazine Forbes rapportent que les plans de l’USTA pour permettre la tenue du tournoi ont déjà été approuvés par l’ATP et la WTA.

Les deux organisations professionnelles ont interrompu leur saison respective en mars et viseraient une reprise de leurs activités quelque part en août.

Ce choix toucherait directement d’autres rendez-vous importants comme le Masters 1000 de Cincinnati que l’USTA souhaiterait tenir dans le même endroit que les Internationaux des États-Unis, à Flushing Meadows.

Au moment où le coronavirus demeure omniprésent partout dans le monde, on viserait ainsi à limiter les déplacements en amenant les joueurs et les joueuses en un même endroit durant un mois. On imiterait les plans de la MLS et de la NBA qui visent une reprise au cœur des installations de Disney World, à Orlando, en Floride.

Selon ESPN, le tournoi masculin de la Coupe Rogers à Toronto, à compter du 10 août, serait annulé. Le volet féminin de la Coupe Rogers, à Montréal, a déjà été reporté en 2021.

Il faudra convaincre

Les joueurs, principaux intéressés dans ce projet, ont des réserves. Plusieurs d’entre eux seront soumis à une quarantaine de 14 jours dans des chambres d’hôtel dès leur arrivée à New York.

En outre, ils ne pourraient se rendre avec leur entourage dans la métropole américaine, la plus touchée par la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le Serbe Novak Djokovic massé par un soigneur. Photo : Associated Press / Charles Krupa

Pour un, le Serbe Novak Djokovic estime qu’il lui serait impossible de voyager sans son entraîneur, son préparateur physique et son physiothérapeute.

L’Espagnol Rafael Nadal, l’Autrichien Dominic Thiem, le Russe Alexander Zverev et le Bulgare Grigor Dimitrov ont également émis des réserves.

Pendant ce temps, à la porte d’Auteuil, à Paris, les organisateurs des Internationaux de France, déjà remis de juin à la fin septembre (20 septembre-4 octobre), retiennent leur souffle en attendant de connaître le sort qui sera réservé à leur contrepartie new-yorkaise.