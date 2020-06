Le public des stades devra encore patienter en Europe

Je rêve de pouvoir voir du monde au stade, plutôt que de tristes cartons. Mais nous avons des responsabilités et il faut être le plus prudent possible , a récemment dit l'Italien Carlo Sibilia, secrétaire d'État à l'Intérieur.

En Italie, comme en Allemagne et en Espagne, les matchs ont repris devant des travées vides ou presque, certains clubs ayant affiché des effigies de partisans pour combler leur absence. Des diffuseurs ont aussi choisi de diffuser des chants préenregistrés pour gommer le silence glaçant.

Ces artifices ont généré un sentiment de rejet très fort en Allemagne, affirme Ronan Evain, directeur général du réseau Football Supporters Europe (FSE), basé à Hambourg.

Si les gradins se sont de nouveau remplis en Serbie, où sont autorisés les rassemblements à ciel ouvert, ou lors d'un match de rugby en Nouvelle-Zélande, largement épargnée par la pandémie avec seulement 22 décès, les championnats européens se montrent prudents et patients quant au retour des spectateurs, qu'ils espèrent tous.

Dans un courrier envoyé aux clubs, révélé par Kicker, la Ligue allemande (DFL) n'évoque pas du tout la fin de la saison en cours, mais bien la prochaine.

Des discussions ont été entamées pour autoriser le retour pas-à-pas des spectateurs , affirme son directeur Christian Seifert, demandant toutefois aux clubs de ne citer publiquement aucun chiffre ni aucune date sans avoir de certitude .

En Espagne, où le championnat vient de reprendre, la ligue et certains clubs poussent déjà pour un retour du public avant la fin juin. C'est le cas de Las Palmas (D2 espagnole) et du Celta Vigo (Liga), qui jouent dans des régions peu touchées par la maladie.

Après 10 ou 15 jours de compétition, on s'assoira avec le gouvernement pour demander à ce que le public puisse revenir dans les stades , a rebondi le président de la Liga, Javier Tebas, le jour de la reprise. Ce serait un signe de retour à cette "normalité anormale" , selon lui.

Pour l'heure, les autorités maintiennent qu'un tel scénario ne se fera pas avant que toutes les régions d'Espagne soient au même niveau de déconfinement.

Les conditions de jeu doivent être les mêmes dans tous les stades , a affirmé Salvador Illa, le ministre de la Santé.

En Italie, également très durement frappée par la pandémie de COVID-19, la situation est quelque peu différente.

Dans les régions où depuis plusieurs jours les nouveaux cas sont à zéro, on peut commencer à réfléchir à une réouverture progressive des stades avec un nombre limité de spectateurs , a dit Walter Ricciardi, conseiller du gouvernement et ancien président de l'Institut supérieur de santé.

Si le soccer a repris, avec la Coupe d'Italie vendredi dernier, il n'est pas envisagé de repeupler les tribunes avant août ou début septembre , a cependant prévenu Carlo Sibilia.

Imaginons 10 000 personnes qui doivent passer par les entrées du stade San Paolo [de Naples, NDLR], ce serait un peu compliqué. Cela ne signifie pas qu'on n'en parle pas, mais il faut la sécurité la plus absolue , a déclaré le secrétaire d'État à l'Intérieur, bien conscient que le soccer vaut moins sans les tifosi et leur passion .

En Hongrie, les cris et les applaudissements ont déjà recommencé à résonner dans les enceintes, où seules les personnes de plus de 65 ans restent interdites d'accès.

Ne pas pouvoir saluer les copains comme d'habitude m'a manqué, comme le fait que les supporteurs les plus âgés ne soient pas là à cause des restrictions , raconte Peter Molnar, un abonné de Ferencváros heureux néanmoins d'avoir remis les pieds dans le stade de Budapest.