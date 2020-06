Relance de la PGA : les cauchemars du commissaire

À la conclusion du tournoi de Forth Worth au Texas, le commissaire de la PGA a admis qu'il n'était pas certain de l'efficacité du plan de relance du golf professionnel.

Je vous avoue que le scénario qu'on se retrouve avec des cas positifs m'a empêché de dormir dans les semaines qui ont précédé le tournoi , a dit Jay Monahan à la conclusion du premier tournoi en trois mois.

La PGA a fait passer 487 tests de dépistage durant le tournoi, ils ont tous été négatifs.

Il y a encore beaucoup de travail à faire, a concédé M. Monahan. Mais ce retour au jeu est phénoménal.

Les joueurs ont dû s'habituer à compétitionner à huis clos.

Sans le public qui réagit à chacun de nos coups, c'est très bizarre , a admis Xander Schauffele.

Le public fait du bruit quand il réagit. Mais là, on se rend compte qu'on est seul, et on entend tous nos gestes, tout ce qu'on fait, a ajouté Justin Rose. Ça m'a frappé sur le vert du 18e.

Si l'absence du golf a déstabilisé les athlètes, ils ont presque réussi à oublier que la pandémie leur avait volé des semaines de travail, et qu'elle les obligeait à prendre des précautions.

Le seul moment où ça me revenait en tête, c'est quand je devais faire le test de dépistage, a dit Keith Mitchell. Espérons que personne n'attrapera le virus, et qu'on pourra continuer à jouer.

Avant de prendre l'avion nolisé pour le prochain tournoi, à Hilton Head, en Caroline du Sud, les golfeurs devaient faire un test de salive. Un résultat négatif leur permettait de monter dans l'avion. Toute personne se rendant à Hilton Head par ses propres moyens devra subir un test à son arrivée.

Nous sommes très satisfaits des conditions dans lesquelles nous avons joué, a affirmé Tony Finau. Et nous sommes prêts à refaire la même chose au prochain tournoi.

Le commissaire de la PGA avait déjà prévenu qu'il fallait faire très attention à ne pas tomber dans l'optimisme aveugle, que le retour à la normale ne se ferait qu'avec l'arrivée d'un vaccin.

Ce n'est pas parce que nous avons disputé un tournoi que nous pouvons maintenant faire la fête et faire tout ce que nous faisions avant , a dit Collin Morikawa.