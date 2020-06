Mort de George Floyd : Brian Boyle a discuté avec J.T. Brown pour comprendre sa douleur

Le vétéran de 35 ans, qui compte 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), a éventuellement téléphoné à son ancien coéquipier J.T. Brown pour lui poser quelques questions et l'écouter.

Brown est un hockeyeur noir âgé de 29 ans, le seul jusqu'ici qui a manifesté contre la discrimination raciale et la brutalité policière pendant les hymnes nationaux d'un match de la LNH, en 2017, opposant le Lightning aux Panthers, à Sunrise.

Les deux hommes qui ont été des coéquipiers à Tampa Bay ont discuté de la manière dont la mort de Floyd a affecté Brown.

J'étais en quelque sorte pendu à ses lèvres, a dit Boyle. Je ne comprends pas la douleur. Je n'ai jamais vécu ce genre de douleur.

Le décès de Floyd a secoué plusieurs ligues professionnelles, dont les championnats européens de soccer et la Ligue nationale de football. Il a aussi affecté la série NASCAR qui, comme la LNH, compte une majorités d'athlètes et de supporteurs blancs.

Les joueurs du circuit Bettman n'ont pas l'habitude de se prononcer sur des enjeux de société. Personne ne s'est levé après le scandale impliquant Akim Aliu, même si Devante Smith-Pelly et Wayne Simmonds ont joint leurs voix à celles de nombreux autres joueurs qui ont publiquement partagé leur expérience avec le racisme dans le hockey.

Akim Aliu a joué sept matchs dans la LNH avec les Flames de Calgary. Photo : Getty Images / Derek Leung

Cette fois-ci, la culture du silence a été brisée, même s'il s'agit d'une ligue composée à 95 % de joueurs blancs.

Sidney Crosby, Connor McDavid et plus d'une centaine de hockeyeurs ont diffusé des communiqués dans lesquels ils dénonçaient la discrimination raciale, tout en admettant qu'ils jouissaient d'un certain privilège, et confiaient vouloir s'éduquer sur cet enjeu.

Nous devons nous impliquer autant que les athlètes noirs dans cette lutte, a affirmé le capitaine des Jets de Winnipeg, Blake Wheeler. Ça ne doit pas être uniquement leur combat.

C'était le genre de réponse qu'espérait l'attaquant des Sharks de San José Evander Kane lorsqu'il a demandé aux joueurs blancs de s'exprimer sur cet enjeu.

L'ex-gardien du Canadien de Montréal Ben Scrivens a confié que c'était une bonne chose parce que les joueurs ne pourront plus jamais plaider l'ignorance .

Le fait qu'ils s'expriment sur le sujet est un bon point de départ, a déclaré celui qui est maintenant retraité. Ça signifie aussi qu'ils seront responsables de leurs commentaires à compter de maintenant.

Les gens, je crois, sont plus attentifs , a noté Kim Davis, la vice-présidente et directrice de l'impact social, des initiatives de croissance et des affaires législatives de la LNH.

Embauchée en 2017, l'Afro-Américaine se rapporte directement au commissaire Gary Bettman.

Ces choses ne datent pas d'hier la veille, mais je crois que la pandémie de COVID-19 a conscientisé plusieurs personnes à la pandémie raciale. Prendre le temps de s'arrêter, d'être témoin pendant neuf minutes d'un policier qui écrase le cou de quelqu'un jusqu'à lui enlever la vie... C'est l'humanité qui te dit que quelque chose ne va pas. Kim Davis, la vice-présidente et directrice de l'impact social, des initiatives de croissance et des affaires législatives de la LNH

Je crois que c'est la raison pour laquelle les gens s'expriment. Je crois que c'est la raison pour laquelle les hockeyeurs s'expriment également , a-t-elle renchéri.

Depuis que Willie O'Ree a fracassé la barrière raciale en 1958, le hockey a été ponctué de gestes racistes.

Dans la dernière décennie uniquement, Simmonds a reçu une pelure de banane, tandis que P.K. Subban et Joel Ward ont fait l'objet de commentaires racistes sur les réseaux sociaux après avoir inscrit des buts victorieux en séries de la Coupe Stanley. Smith-Pelly a quant à lui été insulté lorsqu'il se trouvait au cachot.

En avril dernier, un pirate informatique a publié des insultes racistes des centaines de fois à l'intention de l'espoir K'Andre Miller pendant qu'il participait à une vidéoconférence organisée par les Rangers de New York.