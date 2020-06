Jim Popp conserve d'excellents souvenirs de Don Matthews

Originaire d'Amesbury, au Massachusetts, Matthews a passé 22 saisons à la barre de diverses équipes de la Ligue canadienne de football (LCF), dont les Alouettes, remportant 231 matchs et signant 5 conquêtes de la Coupe Grey.

Popp a rencontré Matthews pour la première fois chez les Roughriders de la Saskatchewan en 1992. Le premier occupait le poste d'instructeur des ailiers espacés sous l'égide du second.

J'avais une relation très spéciale avec Don. Il n'entretenait pas beaucoup d'amitiés, mais nous entretenions une relation très respectueuse et chaleureuse. Parfois, c'était une relation entraîneur-directeur général, d'autres fois une relation fraternelle, et parfois une relation père-fils. Peu importe ce que c'était, c'est ce que nous vivions. Jim Popp

Les deux hommes ont également travaillé ensemble à deux autres occasions.

D'abord, à titre de directeur du personnel sportif et d'entraîneur-chef des Stallions de Baltimore (1994 et 1995), puis lorsque Popp a occupé le poste de DG et Matthews celui d'entraîneur-chef des Alouettes (2002 à 2006). Ils ont mené les Moineaux aux grands honneurs en 2002.

Surnommé affectueusement The Don, Matthews était un personnage plus grand que nature, à l'esprit vif, qui adorait les feux de la rampe, mais qui aimait aussi garder les gens qui l'entouraient sur un pied d'alerte, notamment à cause de son style plutôt abrasif.

Le porteur de ballon vedette Mike Pringle (gauche) est plaqué par le demi de coin Derrick Lewis (droite) pendant le match de la Coupe Grey, en 2000. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Si tu évitais de te retrouver sur sa liste noire, alors les choses allaient bien, confie l'ex-demi offensif Mike Pringle, qui a joué pour Matthews à Baltimore et à Montréal. Si tu te retrouvais sur celle-ci, alors les problèmes arrivaient rapidement.

Il nous laissait beaucoup de liberté pour exprimer notre personnalité tant sur le terrain qu'à l'extérieur de celui-ci, à condition que nous nous présentions et que nous haussions notre niveau de jeu pour chaque match. Si ce n'était pas le cas, alors il montrait sa vraie personnalité, très autoritaire. Mike Pringle

Popp a souligné que Matthews avait tenté de le convaincre de le rejoindre chez les Argonauts de Toronto après le triomphe de la Coupe Grey des Stallions en 1995, mais qu'il avait plutôt choisi de demeurer fidèle à l'organisation qui a transporté ses pénates à Montréal.

Il croyait que j'étais un vrai cinglé lorsque j'ai décidé de déménager à Montréal parce qu'il croyait que le projet allait échouer, explique Popp. Mais j'y suis allé, j'ai apprécié la possibilité de bâtir cette équipe et de la voir atteindre les plus grands honneurs.

Quand il a accepté le poste à Montréal, c'est la première chose qu'il a mentionnée (au propriétaire des Alouettes, Robert Wetenhall). Il a dit : “ Avant même de répondre à une seule question, je veux simplement vous dire que j'ai toujours cru que cette organisation serait un échec. Je l'ai dit à Jim... La seule raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de Jim ”. Jim Popp

J'ai demandé à M. Wetenhall de s'asseoir avec lui pendant une heure parce que je me disais qu'il verrait l'homme de football. Ça a été un seul entretien, et il avait le boulot , s'est remémoré Popp.