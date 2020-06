Les joueurs de la MLB veulent mettre fin aux négociations sur le retour au jeu

Les joueurs veulent jouer. C'est ce que nous sommes et ce que nous faisons. Depuis mars, l'association a clairement indiqué que notre objectif numéro 1 était de disputer la saison la plus complète possible, le plus tôt possible, de la manière la plus sûre possible , peut-on lire dans le communiqué.

Il est maintenant devenu évident que ces efforts sont tombés dans l'oreille d'un sourd, poursuit-il. Ces derniers jours, les propriétaires ont dénoncé la prétendue non-rentabilité de posséder une équipe de baseball et le commissaire a souvent menacé de planifier une saison très écourtée, à moins que les joueurs n'acceptent des centaines de millions de dollars en concessions supplémentaires.

Notre réponse a été cohérente : de telles concessions sont injustifiées. Elles seraient fondamentalement injustes pour les joueurs, et notre sport mérite la saison 2020 la plus complète possible , insiste-t-il.

En conséquence, il semble malheureusement qu'il serait futile de continuer à dialoguer avec la ligue. Il est temps de reprendre le travail. Dites-nous quand et où. Tony Clark, directeur de la MLBPA

Cet ultimatum pourrait déboucher sur une saison d'environ 50 matchs, au lieu des 72 proposés par la MLB.

La MLBPA pourrait ensuite déposer un grief qui serait entendu par l'arbitre Mark Irvings, faisant valoir que le baseball majeur doit des centaines de millions de dollars aux joueurs en dommages et intérêts, en raison d'une saison plus courte.

La MLB n'a pas offert de réponse dans l'immédiat, samedi soir.

La NBA, la LNH et la MLS ont établi des accords en vue d'une relance, mais le baseball fait revivre des mauvais souvenirs. De 1972 à 1995, ce sport a été marqué par huit arrêts de travail.

MLB a fait trois offres, dont la plus récente vendredi. Le syndicat en a proposé deux.

Les parties restent très éloignées sur le pourcentage de leur salaire que les joueurs devraient recevoir des 4 milliards de dollars qu'ils devaient collectivement gagner en 2020. La MLB a proposé de garantir 1,27 milliard $ et d'augmenter le total à 1,45 milliard $ si les séries sont complétées. Les joueurs veulent 2,25 milliards $.