FIFA : Sepp Blatter fait l'objet d'une enquête criminelle en Suisse

Les procureurs fédéraux suisses l'ont informé qu'il est un accusé pour un prêt que la FIFA a accordé en 2010 à la Fédération de soccer de Trinité-et-Tobago, selon un document vu par l'Associated Press.

Blatter a nié tout acte répréhensible pendant des décennies de scandales liés à la FIFA. Il a toutefois été banni de la présidence de l'organisation, et il risque d'être traduit en justice dans son pays d'origine.

Le paiement provenait d'un compte de la FIFA le 13 avril 2010 et était sans intérêt, non garanti et plus tard annulé comme étant une sorte de cadeau, a précisé le document.

Il s'agit de la dernière allégation dans les enquêtes fédérales suisses et américaines liant la FIFA à des paiements irréguliers au profit du Trinidadien Jack Warner, ancien vice-président la FIFA. Warner lutte pour sa part contre son extradition vers les États-Unis.

Warner a longtemps contrôlé un bloc clé dans les élections de la FIFA jusqu'à ce qu'il quitte le soccer après avoir été impliqué dans des pots-de-vin pour s'opposer à Blatter, en 2011.

Deux anciens hauts responsables de la FIFA, Jérôme Valcke, comme secrétaire général, et Markus Kattner, comme directeur des finances, sont également nommés accusés.

Le parquet fédéral suisse a dit que les poursuites pénales contre Blatter, 84 ans, ont été étendues le mois dernier à Valcke et Kattner. Le bureau ajoute que la présomption d'innocence s'applique aux deux hommes, congédiés par la FIFA en 2016.

Le document d'enquête est daté du 13 mai 2020, plusieurs semaines après que le bureau a annoncé la clôture de l'une des deux procédures pénales ouvertes contre Blatter, cinq ans plus tôt.

La commission d'éthique de la FIFA a banni Blatter pendant six ans. La sanction expire en octobre 2021.