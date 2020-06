Joie et soulagement, la réouverture de l'INS comble les athlètes

C'est le cas de la nageuse synchronisée Jacqueline Simoneau, qui a accueilli l'annonce du gouvernement de François Legault comme un grand souffle de joie , tout comme la poloïste Joëlle Békhazi, qui est très excitée à l'idée de retrouver sa deuxième maison .

Les activités reprendront partiellement à l'Institut national du sport (INS) du Québec, qui a obtenu vendredi le feu vert nécessaire à sa réouverture des trois instances concernées, soit la santé publique, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ainsi que la Régie des installations olympiques.

Cette relance est l'équivalent d'un soupir de soulagement pour Simoneau, en attente de cette grosse nouvelle, grosse annonce depuis belle lurette.

J'étais tellement contente parce que le feeling de nager dans l'eau ça me manque tellement, explique l'athlète olympique qui a participé aux Jeux de Rio, en 2016. Et juste le fait de m'entraîner près de mes entraîneurs, ça va être un énorme changement d'air.

Simoneau trépigne d'impatience à l'idée de regagner la piscine de l'INS, notamment pour faire toute une longueur en dessous de l'eau parce que quand tu vois ta réflexion, c'est l'un des meilleurs feelings lorsque tu es dans un bassin toute seule .

Je crois que le plus difficile, ça sera de nous retenir. Je crois qu'on va être toutes très excitées de rentrer dans l'eau et de recréer ce qu'on faisait avant le confinement. Donc, ce sera vraiment de ne pas se blesser, de prendre le temps de recommencer à zéro et de reconstruire ce qu'on avait bâti avant le confinement.

Jacqueline Simoneau, nageuse synchronisée