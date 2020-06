Harold Varner III prend la tête au Défi Charles Schwab

Associated Press

C'est le cas de l'Américain Harold Varner III, qui a effectué une brillante remontée après un départ catastrophique pour s'emparer du sommet du classement à l'issue de la deuxième ronde disputée au club de golf Colonial, au Texas.

Sa première frappe de la journée, au 10e trou, a traversé des arbres et s'est arrêtée sur un pont, menant d'abord à un coup de pénalité, puis à trois coups roulés pour obtenir un triple boguey. Varner III a répondu en réussissant huit oiselets, dont un immédiatement après le moment de silence, à 8 h 46 min, visant à commémorer la mort de George Floyd.

Je cherchais à rester concentré et à jouer du bon golf. C'est bien que le circuit pose ce geste, mais quand vous êtes sur le terrain, vous êtes tellement imprégné par le moment présent. Du moins, je l'étais. Je ne sais trop, j'essayais seulement de faire un oiselet , explique le meneur à mi-parcours grâce à un pointage de -11.

Varner III a terminé la ronde en tête à la suite d'une carte de 66, soit quatre coups sous la normale. Il détient une avance d'une frappe sur ses compatriotes Jordan Spieth (-10) et Bryson Deschambeau (-10), tous les deux auteurs d'un deuxième parcours de 65.

Les Américains Collin Morikawa (-9) et Xander Schauffele (-9), ainsi que le Nord-Irlandais Rory McIlroy (-9) se partagent le 4e échelon.

Le tableau des meneurs représente une partie du gratin du golf en ce moment, déclare McIlroy. Je suis seulement content d'être dans la lutte.

Le Canadien Corey Conners (-7) a fait bonne figure pour une deuxième ronde d'affilée. Il a signé six oiselets et commis trois bogueys et pointe désormais au 12e rang à égalité avec l'Américain Joel Dahme, quatre coups les séparant de Varner III.

Auteur d'une ronde de 71, le Canadien Adam Hadwin (-4) s'est également qualifié pour les parcours de la fin de semaine, tandis que son compatriote Mackenzie Hughes (N) a fait chou blanc, ratant le seuil de qualification par deux coups après avoir aussi enregistré une carte de 71.