On patine dans les arénas en Ontario

Alors que les arénas du Québec sont toujours fermés au public, des joueurs rechaussent les patins en Ontario. La province compte plusieurs centres d’entraînement privés, environ 5 % des arénas, et la plupart sont sur le point de rouvrir leurs portes, si ce n’est déjà fait.

C’est le cas du RHP Training Centre de Sudbury qui en est à sa troisième semaine d’opération. Ce centre offre principalement des leçons privées.

Son propriétaire Marc Savard explique avoir fait pression auprès des députés de l’endroit. Il a réussi à convaincre les autorités de santé publique qu’il pouvait aussi faire partie de la première phase du plan de relance des sports en Ontario, en vigueur depuis le 19 mai.

L’homme d’affaires a ainsi dû fournir à la santé publique un plan de reprise avec mesures sanitaires : pas plus de quatre personnes à la fois sur la glace, en plus d’un employé chargé de désinfecter.

Tu vas au Costco, tu vas à l'épicerie, il y a plein de monde. J'ai réussi à les convaincre puis à leur dire : "J'ai 21 000 pieds carrés, j'ai seulement que cinq personnes dans l'édifice." Marc Savard, propriétaire du RHP Training Centre

Pour l’instant, seules les leçons privées sont permises, soit deux à la fois sur des demi-glaces.

Le jeune doit d’abord remplir un questionnaire à l’arrivée. Il n’a que 10 minutes pour s’habiller et chausser ses patins (avec l'aide du parent) avant de sauter sur la glace. Rien ne se passe au vestiaire, mais bien dans le gymnase réaménagé à cette fin. L’enfant se voit assigner une chaise qui sera désinfectée tout de suite après.

Quand il a terminé son cours, le jeune doit aller se changer à la sortie. Jamais il ne revient au même endroit. C’est comme une voie à sens unique , explique Marc Savard.

Des vedettes heureuses

Et l’homme d’affaires a une clientèle de choix. Cela va des plus jeunes aux joueurs de la Ligue junior de l’Ontario en passant par ceux de la Ligue américaine, de la NCAA et de la Ligue nationale.

Ils sont très contents. Un de nos nouveaux clients cette année, c’est Leon Draisaitl. On a Nick et Marcus Foligno, on a Tyler Bertuzzi. Puis, la semaine passée, Mme Rebecca Johnston (équipe canadienne) est revenue de Calgary.

Mais qu'est-ce qui peut attirer Leon Draisaitl à Sudbury?

- Ça , je ne peux pas te le dire. J'ai des petits secrets.

- Ça doit être une histoire de coeur.

- Tu n'es pas loin.

Les joueurs d'élite ne peuvent pas être plus de deux à la fois sur la glace. Ils doivent rester à 2 mètres et, de toute évidence, s'entraîner sans contact.

Ils vont rester ici probablement jusqu'à la fin du mois, dit Marc Savard. Après, ils vont retrouver leur club de hockey.

La demande est forte, souligne le propriétaire du RHP Training Centre. L’endroit est occupé de 6 h 30 à 22 h.

Un centre occupé, oui, mais qui est loin d’être plein afin de respecter les mesures de distanciation.

Le propriétaire voit défiler une cinquantaine de joueurs par jour au lieu de 300 en temps normal. Il estime avoir perdu 600 000 $ jusqu’ici.

Il espère notamment qu’il pourra offrir des cours semi-privés bientôt pour renflouer ses coffres.

Je pense qu'on va être capable de survivre si ça continue de même. Mais est-ce qu'ils vont nous fermer la porte demain encore? On ne sait pas. Marc Savard

Entre-temps, Marc Savard fait des heureux à Sudbury et probablement des jaloux au Québec.