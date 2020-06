Tyrell Sutton évoque la grogne montante chez les joueurs de la LCF

À l’instar de son coéquipier et quart Vernon Adams fils, qui fait une sortie la veille sur Twitter, Sutton se pose de sérieuses questions sur la possibilité de reprise des activités dans la LCF étant donné le silence radio prolongé du commissaire Randy Ambrosie et des propriétaires d’équipes.

Sutton s'est exprimé sans retenue, vendredi, au cours d'une visioconférence organisée par les Alouettes. C'est assis dans son véhicule pour échapper aux bruits de la maison qu'il a répondu aux questions des journalistes.

On est devant l’inconnu. On ne sait rien. Personnellement, j’ai un permis de travail qui expire le 30 juin. J’ai tenté en vain d’obtenir une prolongation. Et je sais que je ne pourrais pas trouver du travail sans un permis ouvert qui me permettrait de travailler auprès d’un autre employeur a dit le nouveau papa qui vit à Montréal avec sa conjointe québécoise.

Et selon ce qu’indique le joueur de 33 ans, à l’aube d’une huitième saison dans la LCF., ce n’est pas l’amour fou entre les joueurs et Ambrosie, pourtant lui-même un ancien garde avec les Stampeders, les Argonauts et les Eskimos.

Il y a beaucoup de ressentiment. On l’a vu aller demander de l’argent tant à des entreprises privées qu’au gouvernement. Mais nous n’avons jamais été consultés. Ce fut la même chose en 2018 quand la ligue refusait de nous verser les bonis. Tyrell Sutton, demi offensif des Alouettes de Montréal

Quand on lui fait remarquer que les Alouettes auraient normalement ouvert leur saison 2020 ce vendredi soir à Calgary, Sutton a reconnu avoir perdu la notion du temps depuis le début de la pandémie.

C’est un peu le jour de la marmotte. C’est ma femme qui m’a rappelé ça ce matin , a-t-il reconnu.

Emilie Desgagné avec ses deux enfants, Kiara et Tyson, et son mari Tyrell Sutton Photo : Émilie Desgagné

Un mutisme qui choque

Même son de cloche de la part de l’agent Sasha Ghavami qui représente une vingtaine de joueurs au sein de la LCF, dont plusieurs chez les Alouettes de Montréal. Ghavami, qui s’occupe aussi des affaires de Laurent Duvernay-Tardif (Chiefs de Kansas City), d’Anthony Auclair (Buccaneers de Tampa Bay) et de Marc-Antoine Dequoy (Packers de Green Bay) dans la NFL, s’insurge face au silence prolongé des dirigeants du circuit canadien.

Il n’y a pas de communication de la part de la ligue. Il y a un grave manque de leadership actuellement. Ça fait plus de dix semaines que l’Association des joueurs attend des directives de la ligue par rapport à ce qui se passe. On est dans le néant. , a indiqué Ghavami joint par Radio-Canada Sports.

Sasha Ghavami Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Loin de lui l’idée de vouloir précipiter un retour au jeu qui mettrait la santé des joueurs en danger.

Ultimement, ce qui me dérange, c’est que j’ai des clients qui gagnent leur vie, qui travaillent, d’autres qui vont à l’école ou qui ont des familles à s’occuper. Ils ont des contrats pour la saison, et il y a un manque de communication. C’est inacceptable de la part d’une ligue professionnelle , a-t-il poursuivi.

Il s’explique mal pourquoi le silence persiste tant au bureau du commissaire que du côté des propriétaires d’équipes.

Dans des moments de crise et face à une situation inattendue comme une pandémie, c’est la communication qui est importante. Ici, l’Association des joueurs attend après la ligue pour des directives claires et personne ne sait ce qui va se passer. Sasha Ghavami

Au-delà des rumeurs ou des bruits de corridors qui circulent, Ghavami déplore que les informations qui sont fournies aux médias ne soient pas données en priorité aux joueurs en ce qui aurait trait à un plan et un possible calendrier de retour.

On perd un temps précieux en ce moment, affirme Sutton. Je sais que les frontières sont encore fermées et qu’il y a beaucoup d’intervenants impliqués à tous les niveaux. Mais nous devons avoir des discussions et songer aux procédures à mettre en place pour assurer la sécurité des joueurs advenant une relance.

Au-delà des questions de rémunérations et du nombre de matchs dans une saison écourtée, il souhaite que soient abordées les questions de tests de dépistage de la COVID-19, du déroulement des camps d’entraînement, du choix de jouer dans toutes les villes de la ligue ou dans des stades uniques.

Apparemment, rien de tout cela n’a encore été discuté.

Black Lives Matter

Dimanche dernier, Sutton a été vu marchant aux côtés de milliers d’autres Montréalais et Québécois de toutes origines pour dénoncer les inégalités raciales. Pour lui, ce fut une expérience douce-amère.

J’y étais avec ma femme et mon fils dans sa poussette. À un moment donné, j’en ai eu les larmes aux yeux de voir tous ces gens, noirs, blancs, arabes, asiatiques, ensemble pour la cause. Puis, je me suis rappelé que ma mère et ma grand-mère avaient probablement vu les mêmes images en prenant part à des rassemblements semblables. Si les choses s’améliorent, il y a encore beaucoup de progrès à faire. En regardant mon fils, je me demande si sa situation sera meilleure que la mienne. Tyrell Sutton

Interrogé sur les regrets exprimés et les promesses de changement faites par le commissaire de la NFL, Roger Goodell, Sutton n'y croit pas un instant.