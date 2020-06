La NASCAR a appuyé directement sur le bobo, dit Alexandre Tagliani

Le Québécois a fait toute une partie de sa carrière aux États-Unis. Entre 2000 et 2015, il a couru en série Indycar, mais il a aussi participé à sept courses NASCAR entre 2009 et 2014.

Pour son métier de pilote automobile, il a habité à plein temps à Las Vegas au Nevada, puis il a sillonné les routes américaines en motorisé avec sa famille.

Alexandre Tagliani au dévoilement sa voiture pour la saison 2020 du circuit canadien NASCAR (Pinty's) Photo : Radio-Canada

Pour Radio-Canada, il a accepté de réagir à la décision de la série NASCAR de retirer le drapeau confédéré des circuits qui organisent ses courses.

On sait très bien ce que le drapeau nous rappelle, et la série NASCAR est allée directement appuyer sur le bobo. Alexandre Tagliani

La NASCAR a indiqué mercredi que le drapeau confédéré (la croix bleue à 13 étoiles sur fond rouge) représentait l'opposé de notre engagement à fournir un environnement accueillant pour tous nos partisans, nos compétiteurs et notre industrie.

Si les États de Caroline du Sud et de l’Alabama ont retiré en 2015 les drapeaux confédérés qui flottaient devant leurs parlements, l’État du Mississippi, qui ne présente pas de course NASCAR, a encore le drapeau confédéré comme emblème.

Rappelons que le drapeau controversé est devenu un symbole d'esclavage et de racisme durant la guerre civile américaine, la guerre de Sécession qui a eu lieu entre avril 1861 et avril 1865.

Ceux qui n'étaient pas contre la ségrégation dans les États du Sud ont adopté ce drapeau comme symbole historique de résistance à l'oppression nordiste.

Un drapeau trop présent

Alexandre Tagliani croit que la NASCAR a un rôle à jouer.

À mon avis, le racisme n'a absolument pas sa place dans la société, affirme le pilote de 46 ans. Et cela peut être renforcé par une série d'envergure comme NASCAR, car on a le potentiel d'influencer positivement notre base d'amateurs. On doit s'efforcer de favoriser un environnement inclusif qui permet aussi bien aux pilotes et aux amateurs de se sentir à l'aise dans notre sport.

On sait que la NASCAR est très présente dans le sud des États-Unis. Le drapeau confédéré est très présent en NASCAR, beaucoup plus qu’en Indycar. Et c’est peut-être pour ça que NASCAR a pris cette position-là. Ils trouvent peut-être qu’il est trop présent encore, et ça montre une position qu’ils ne veulent pas appuyer.

Alexandre Tagliani en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

Comme beaucoup de gens, Alexandre Tagliani est resté marqué par la mort de George Floyd et par les manifestations qui ont suivi.

Selon lui, la série NASCAR devra assumer sa décision.

La décision rencontrera une certaine opposition, c'est certain. Mais une chose est sûre, la série devrait être fière de sa décision et être prête à la défendre. Une série de cette envergure-là est capable probablement de faire de grands pas vers moins de racisme et plus de diversité. Alexandre Tagliani

Le drapeau confédéré n'est plus permis en NASCAR. Photo : Getty Images / Jonathan Moore

Déjà, un pilote de la série Trucks a décidé de quitter la série à la fin de la saison.

Ray Ciccarelli, âgé de 50 ans, qui a un top 10 à son palmarès, a expliqué sur ses réseaux sociaux sa préoccupation par la décision de la série NASCAR.

Je n'irai pas m’agenouiller pendant l’hymne, mais je suis contre le fait de retirer le droit aux gens de faire flotter le drapeau qu'ils aiment. Je m’en fiche du drapeau confédéré, mais il y a des gens pour qui ça a du sens, et cela ne fait pas d’eux des racistes. [...] Je ne dépenserai pas mon argent pour participer à une joute politique , a dit Ray Ciccarelli.

Alexandre Tagliani trouve la décision de la NASCAR correcte, assez courageuse puis forte .

Quand on pense à la NASCAR, on pense au sud des États-Unis, mais dans le fond, NASCAR est rendue une série internationale, explique-t-il. Donc, ils ne peuvent pas faire abstraction de ce genre de choses-là qui sont soutenus par de moins en moins de gens aujourd’hui.

Rappelons que la série NASCAR est maintenant présente au Canada, au Mexique et en Europe, avec des courses dans six pays du Vieux Continent.

Il est possible que la NASCAR rencontre une certaine résistance de la part de certaines entreprises, mais la NASCAR devra défendre sa position, et c’est là qu’on verra jusqu’où la série sera capable de faire un pas vers ce mouvement qui est parti.