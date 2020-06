Souvenirs olympiques : Alexandre Bilodeau et Mikaël Kingsbury - Sotchi 2014 (intégrale)

Après être devenu champion olympique devant ses proches à Vancouver, en 2010, Alexandre Bilodeau s'est donné comme mission de devenir le premier skieur acrobatique de l'histoire à répéter l'exploit quatre ans plus tard, aux Jeux olympiques de Sotchi.

Or, la progression fulgurante de son jeune coéquipier Mikaël Kingsbury fragilisait ses chances de réaliser son rêve. Le Canada assistera à une des plus grandes bagarres entre un de ses jeunes espoirs et son vétéran.