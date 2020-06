Chris Boucher a pris du temps pour réfléchir

Ça va être une adaptation pour tout le monde, a dit le Québécois. C'est le club qui va s'ajuster le plus rapidement qui va faire le plus de bruit, qui va surprendre le plus.

Pour certains joueurs, ça va prendre un peu plus longtemps que d'autres. Moi, la plupart du temps, je peux faire comme s'il n'y avait pas de foule.

Notre équipe est vraiment bonne pour s'adapter, et [l'entraîneur] Nick Nurse est créatif. On peut surprendre et aller loin, mais ça va prendre beaucoup de travail et d'efforts. Chris Boucher, Raptors de Toronto

Celui qui a grandi à Montréal peut aussi puiser dans son vécu de blessé pour se préparer à rejouer. À la fin de sa dernière année avec l'Université de l'Oregon, dans la NCAA, il s'est déchiré un ligament d'un genou et a dû rester longtemps à l'écart.

Je sais ce qu'il faut faire pour retrouver le niveau, a-t-il déclaré en vidéoconférence jeudi. Ça ne me prend pas aussi longtemps.

Boucher a réussi à se garder occupé depuis le début de la pandémie.

Les Raptors nous ont envoyé de l'équipement assez rapidement, a-t-il dit. J'ai pu faire des poids et haltères, du vélo stationnaire. Maintenant, on peut sortir un peu, alors je fais aussi de la course. Je regarde aussi des séquences vidéo.

Je voulais comprendre le jeu un peu plus, l'instinct, les réactions. J'ai pu parler avec un gars comme Kevin Durant. Ça m'a aidé à réaliser des choses à propos de mon jeu.

Au début du mois, les gouverneurs de la NBA ont approuvé une formule pour relancer la saison avec 22 équipes.

Selon les derniers échos, la date des huit matchs de classement serait le 30 ou 31 juillet. Ensuite viendront les séries, en formule traditionnelle.

La NBA travaille à finaliser un plan avec l'Association des joueurs.

Tous les joueurs sont excités à l'idée de rejouer. Il reste des réponses à obtenir pour la vie dans la bulle, la question des familles et des sorties. Mais nos meneurs de l'Association des joueurs, ils posent justement ce genre de questions. Chris Boucher, Raptors de Toronto

En 55 matchs, Boucher présente un rendement de 6,3 points par rencontre, près du double de sa moyenne de la saison dernière. Il a signé des matchs de 24, 21 et 15 points, notamment.

J'ai simplement obtenu une occasion à saisir, a-t-il ajouté. Et des gars comme Serge Ibaka et Marc Gasol, même quand ils étaient blessés, me donnaient beaucoup de conseils.

J'ai pu mieux cerner mon rôle : entre autres bloquer des tirs, saisir des rebonds offensifs, des choses comme ça. J'ai pu montrer ce que je pouvais faire de façon soutenue, et j'ai continué à me développer.