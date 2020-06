La NFL investira dans des initiatives de justice sociale

Les dirigeants de la Ligue nationale de football (NFL) se sont engagés à consacrer une somme de 250 millions de dollars sur une période de 10 ans à des projets axés sur la justice sociale pour « lutter contre le racisme systémique et soutenir la bataille contre les injustices historiques et continues auxquelles font face les Afro-Américains ».

La ligue, qui a amassé des dons évalués à 44 millions avec son programme Inspire Change, a annoncé cet engagement additionnel de 206 millions jeudi. Elle envisage de travailler en collaboration avec les joueurs de la NFL pour appuyer des programmes portant sur des réformes de la justice criminelle, des réformes policières et des améliorations sur le plan de l’économie et de l’éducation pour les Afro-Américains .

Il y a moins d'une semaine, le commissaire Roger Goodell a dénoncé le racisme dans une vidéo largement provoquée par une initiative des joueurs réclamant des actions de la part de la NFL.

J'écoute et je vais entrer en contact avec les joueurs qui se sont fait entendre et avec d'autres sur la façon de nous améliorer et de rendre la famille de la NFL plus unie , avait déclaré Goodell.

Les joueurs espèrent voir des actions concrètes. Il s'est instauré une méfiance grandissante de la NFL depuis que le quart Colin Kaepernick, des 49ers de San Francisco, et d'autres joueurs ont commencé à poser un genou au sol pendant l'hymne national, en 2016, pour dénoncer les injustices sociales et la brutalité policière.

Le message a été interprété par la ligue et par plusieurs propriétaires d'équipes comme antimilitaire et anti-drapeau. Goodell l'a admis dans sa vidéo, sans nommer le nom de Kaepernick, qui n'a pas réussi à se trouver un emploi dans la NFL lors des trois dernières saisons.