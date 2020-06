Tournoi de relance de la MLS : l'Impact et le Toronto FC dans le même groupe

La troupe de l’entraîneur-chef Thierry Henry devra se frayer un chemin contre des rivaux très familiers dans son groupe (C) : le Toronto FC, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le D.C. United.

Je pense que n’importe quel groupe est difficile, n’importe qui peut gagner puisque c’est un tournoi rapide, a dit Samuel Piette, de l'Impact de Montréal. Je suis très content de notre groupe, ça n’aurait pas été un tournoi sans affronter Toronto.

Je pense qu’on va avoir beaucoup de motivation au premier match parce que ça va faire tellement longtemps qu’on a joué, celui contre Toronto c’est sûr, mais tous les matchs vont être motivants puisque c'est un tournoi rapide.

L'Impact avait affronté le Revolution lors de son match d'ouverture au stade olympique, le 29 février, une victoire de 2-1 grâce à un but tardif de Maximiliano Urruti.

Le Toronto FC avait été établi à l’avance en tant que tête de série en raison de sa présence en finale de la MLS en 2019. L'Atlanta United, Orlando City, le Los Angeles FC, les Sounders de Seattle, les champions de 2019, et le Real Salt Lake, à titre de meilleur deuxième dans l’Ouest, étaient aussi des têtes de série.

L'autre équipe canadienne, les Whitecaps de Vancouver, devra en découdre dans le groupe B dans l'Ouest avec Seattle, le Dallas FC et les Earthquakes de San José.

La phase initiale se disputera au sein de six groupes. On retrouvera un groupe de six équipes et deux groupes de quatre dans l'Est, et trois groupes de quatre dans l'Ouest. Les 54 matchs du tournoi compteront au classement de la saison 2020.

Je trouve que c’est très bien fait, ce format Coupe du monde. De pouvoir connaître ses adversaires à l’avance, c’est une bonne idée. Surtout Toronto, ça nous rajoute un niveau d’excitation pour ce tournoi-là , a ajouté le milieu de terrain du onze montréalais.

Piette n'est pas trop inquiet de l'augmentation des cas de coronavirus en Floride. Selon lui, si la MLS a choisi Orlando, c'est que ce sera sécuritaire. Sa préoccupation vient davantage du fait de laisser sa conjointe seule, enceinte de six mois.

Les joueurs devraient poser pied à Orlando le 24 juin pour s'entraîner deux semaines avant le début du tournoi. Stoppés après deux matchs en mars, les joueurs de l'Impact, comme des autres formations, devront retrouver une certaine chimie et une certaine symbiose.

Mais selon Piette, l'Impact aura peut-être un avantage sur ses rivaux à ce chapitre.

De ce que j’ai vu de l'entraîneur, il est très proactif, il fait beaucoup de changement au niveau tactique pendant les matchs. Donc, je pense qu’on va voir ça pendant le tournoi.

Il est d’ores et déjà acquis qu’Orlando FC, en tant que ville hôtesse, et l’Inter Miami donneront le coup d’envoi de la compétition qui couronnera son grand vainqueur le 11 août.

L'équipe championne obtiendra le billet de la MLS pour la Ligue des champions de la CONCACAF en 2021. Et ses joueurs se partageront une bourse de 1,1 million de dollars.

Après ce tournoi, la MLS compte poursuivre sa saison 2020 dans les stades de ses équipes.

Les groupes dans l'Est :

Groupe A

Orlando City FC

Inter Miami

New York City FC

Union de Philadelphie

Fire de Chicago

Nashville SC

Groupe C

Toronto FC

Revolution de la Nouvelle-Angleterre

Impact de Montréal

D.C. United

Groupe E

Atlanta United

FC Cincinnati

Red Bulls de New York

Crew de Columbus

Les groupes dans l'Ouest :

Groupe B

Real Salt Lake

Sporting de Kansas City

Rapids du Colorado

Minnesota United

Groupe D

Sounders de Seattle

Dallas FC

Whitecaps de Vancouver

Earthquakes de San José

Groupe F