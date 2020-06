À 45 ans, Jasey-Jay Anderson sera de retour en Coupe du monde

Anderson, qui est âgé de 45 ans, fait partie des 16 hommes et 13 femmes qui composeront l'équipe canadienne de surf des neiges de vitesse (snowboard cross, alpin et surf des neiges paralympiques) en 2020-2021.

Le planchiste de Mont-Tremblant sera notamment accompagné la saison prochaine au sein de l'équipe canadienne de surf des neiges alpin d'Arnaud Gaudet, de Montcalm, et Sébastien Beaulieu, de Sherbrooke. L'équipe nationale de snowboardcross comptera pour sa part sur l'étoile montante québécoise Éliot Grondin, de Sainte-Marie.

La dernière des 28 victoires d'Anderson en Coupe du monde est survenue le 26 janvier 2018 en slalom géant en parallèle à Bansko, en Bulgarie. Le Québécois a également été médaillé d'or en slalom géant en parallèlelors des Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

Canada Snowboard a également nommé les planchistes qui représenteront le pays en style libre (big air et slopestyle) et en demi-lune. Sans surprise, les Québécois Maxence Parrot, Sébastien Toutant et Laurie Blouin font partie des dix athlètes sélectionnés en style libre, tandis qu'Elizabeth Hosking, de Longueuil, est la seule représentante de la Belle Province des six planchistes en demi-lune.