Il y a 10 ans, l’Afrique accueillait le Mondial de soccer

L’Afrique du Sud, qui accueillait pour la première fois la plus grande compétition mondiale, finissait de se faire belle, et les derniers coups de peinture se faisaient aller.

La Coupe du monde commence avec le surprenant match nul du pays hôte contre le Mexique et la France qui fait aussi match nul avec l’Uruguay. Fiers d’accueillir le monde, les Sud-Africains avaient eu la brillante idée de faire revivre, le lendemain de ces matchs d’ouverture, la demi-finale mythique de la Coupe du monde de rugby de 1995 entre l’équipe de France et celle des Springboks.

L’Afrique du Sud avait gagné 19-15 sous une pluie diluvienne dans un match apocalyptique. Les Springboks s’étaient rendus à la finale et, contre toute attente, avaient battu les redoutables All Blacks de la Nouvelle-Zélande.

Cette Coupe du monde de 1995 allait permettre au président Nelson Mandela de remporter son pari d’utiliser le sport comme outil réunificateur d’un peuple divisé. La revanche se jouait donc au vieux stade du Cap, le même qui avait vu la défaite des coqs français 15 ans auparavant.

Les joueurs sud-africains sont impitoyables et piétinent les Français 42-17. Ils étaient beaux à voir, tous ces anciens joueurs de l’époque qui s’étaient donné rendez-vous et qui se remémoraient les souvenirs de 1995 comme si c’était hier.

Pendant ce temps, la Coupe du monde bat son plein. Il y aura cette grève des joueurs français qui se révolteront contre leur entraîneur. L’équipe de France vivra une véritable débâcle.

Le dernier match du premier tour se joue le 22 juin contre l’Afrique du Sud. Les deux équipes sont déjà assurées de l’élimination. Mais dans le stade, on a l’impression que les Bafana Bafana, comme on surnomme l’équipe nationale, sont en finale.

Quand le coup de sifflet final retentit, le tableau affiche Afrique du Sud 2 - France 1. C’est du délire! Les vuvuzelas résonnent tellement fort qu’on sent qu’on pourrait les entendre jusqu’à Montréal. À partir de ce jour, les Sud-Africains doivent cependant trouver une nouvelle équipe à soutenir.

Les Sud-Africains derrière le Ghana

Ce sera le Ghana, dernière équipe africaine en lice. Les Ghanéens battront les Américains pour se retrouver en quarts de finale contre l’Uruguay. Ce match sera un véritable vol.

La prolongation va s’achever sur le pointage nul de 1-1, et la cruelle séance de tirs au but pointe à l’horizon, mais un tir ghanéen se dirige vers le but uruguayen. C’est sans compter sur l’attaquant uruguayen Luis Suarez qui le rabat de la main sur la ligne. L’arbitre accorde un tir de pénalité au Ghana et expulse Suarez. La suite sera dramatique.

L’attaquant ghanéen Asamoah Gyan envoie son tir de pénalité sur la transversale, et l’arbitre siffle la fin de la prolongation. La redoutable séance de tirs au but va commencer malgré la controverse.

L’Uruguay élimine la dernière équipe africaine au grand dam du public sud-africain. Quelques jours plus tard, les Pays-Bas vengeront le Ghana pour se propulser en finale. De l’autre côté du tableau, les Espagnols viendront à bout des redoutables Allemands et rejoindront les Oranje pour la grande finale.

Nelson Mandela a réalisé un tour d'honneur du stade avant la finale de la Coupe du monde de 2010. Photo : Getty Images / Lars Baron

Une finale comme un combat de rue

Le 11 juillet, le stade Soccer City de Johannesburg se remplit tranquillement de ses 84 000 spectateurs. Je suis dans les tribunes surplombant le terrain. Les vuvuzelas sont omniprésentes.

Soudain, la voix du commentateur du stade résonne et annonce l’entrée du président Nelson Mandela. Les instruments se taisent en forme de recueillement. Au cours du tournoi, on n’avait pas encore vu en public celui que le peuple surnomme affectueusement Madiba. On le savait très malade, mais il avait insisté pour être là.

En compagnie de sa femme, il salue la foule, tranquillement assis dans sa voiturette. Une longue traversée du terrain, comme un dernier adieu à un peuple. Autour de moi, les journalistes sont en pleurs, comme s’ils savaient qu’ils voyaient leur père pour une dernière fois. Je me sentais à la fois privilégié et triste par tant d’émotion.

C’était la dernière apparition publique du père de la nation arc-en-ciel, un moment inoubliable! La finale allait avoir soudainement moins d’importance.

D’ailleurs, c’est une des finales les plus horribles que j’ai vues. Des coups vicieux de part et d’autre. Des gestes pour blesser l’adversaire. Rien qui ressemblait à de l’esprit sportif.

Andres Iniesta a rendu hommage à son ami Dani Jarque après avoir marqué le but gagnant de la finale du Mondial de 2010. Photo : Getty Images / AFP/GABRIEL BOUYS

Après 14 cartons jaunes, dont 2 au Néerlandais John Heitinga, qui est expulsé, le match se termine sur un résultat aussi nul que le spectacle. Il faudra attendre la 116e minute pour voir l’Espagnol Andrés Iniesta marquer le but de la victoire. La Roja s’envole avec le convoité trophée et devient la première équipe européenne à remporter la Coupe du monde hors du Vieux Continent.

Vingt-cinq ans après la Coupe du monde de rugby et 10 ans après celle de soccer, l’Afrique du Sud a montré que son continent était capable d’accueillir le monde. Avant de mourir, Nelson Mandela aura réussi ses deux paris : réunir son peuple grâce au sport et bâtir sa nation arc-en-ciel, symbole du respect de tous les groupes ethniques.

Malgré ce qu’on peut en dire, l’héritage de celui qui aura passé près de trois décennies derrière les barreaux est bel et bien présent encore aujourd’hui.