Que reste-t-il à l’Afrique du Sud 10 ans après son Mondial?

Il y a 10 ans, Stéphanie Wolters a vécu ce moment qui paraissait magique pour une Afrique du Sud qui avait été tellement malmenée par l’Histoire. Aujourd’hui, elle est la directrice de l’ONG Okapi, qui utilise les médias en zone de guerre comme outil de pacification. Elle s’est confiée à Radio-Canada Sports sur ce qui reste, 10 ans après.

Q. - Quels souvenirs avez-vous d’il y a 10 ans?

R. C’était un moment incroyable, nous étions tellement contents. C’était une atmosphère de fête, de célébration. C’était aussi un moment où tout le pays était uni, une chose encore difficile aujourd’hui pour notre pays. C’était un moment de pur bonheur.

Q. - Est-ce qu’on peut dire que, finalement, Nelson Mandela aura réussi son pari d’utiliser le sport comme outil de réconciliation?

R. Évidemment! Le choix de l’Afrique du Sud pour accueillir la Coupe du monde de 2010 était perçu comme une reconnaissance de tous les défis qu’avait vaincus l’Afrique du Sud. C’était comme si on donnait une médaille à ce pays qui avait tellement lutté par le passé.

On reconnaissait par là les efforts de l’ancien président Mandela, mais aussi de l’Afrique. Alors, oui, dans ce sens-là, il a réussi à montrer l’image de l’Afrique du Sud qu’il a toujours voulu donner.

Q. - Dix ans après, peut-on parler d’héritage?

Malheureusement, non! Si on regarde les infrastructures qui ont été construites pour cet événement, elles sont largement délaissées. On ne les utilise que très rarement.

Évidemment, c’était un moment où tout le monde regardait l’Afrique du Sud. Il y a eu des apports dans le tourisme, car le monde découvrait le potentiel extraordinaire de notre pays. Mais depuis, notre pays a vécu des moments très difficiles. Économiquement, il n’y a pas eu assez de retombées pour pouvoir vraiment changer la situation. Nous savions que souvent, les investissements pour de tels événements comme la Coupe du monde ne laissent pas un héritage économique suffisamment tangible. Ce moment de joie et de reconnaissance qui a été partagé à travers toutes les couches socio-économiques et toutes les couches raciales de l’Afrique du Sud n’est pas resté.

Aujourd’hui, le tissu social est encore très déchiré, les gens vivent dans la pauvreté. En plus, malheureusement, nous avons eu des moments très intenses de xénophobie envers d’autres nationalités africaines. Ce qui a encore plus éloigné l’Afrique du Sud de ses frères et sœurs du continent.

Je crois que les retombées sont plus la nostalgie de ces moments de joie, de liberté où nous n’étions pas tellement préoccupés par les besoins.

À lire aussi : (CHRONIQUE) Il y a 10 ans, l’Afrique accueillait le Mondial de soccer

Q. – Donc, on peut dire que cette nation arc-en-ciel que chérissait Nelson Mandela est en train de s’effriter?

Oui, absolument. Je crois que nous avons vécu des années très dures avec le régime de Jacob Zuma. On a eu un scandale après l’autre, avec une corruption sévère, aiguë, approfondie, que nous vivons encore aujourd’hui sous la présidence de Ramaphosa qui, malgré tout, veut faire le ménage.

Nous avons encore beaucoup de criminalité, énormément d’inégalités, énormément de pauvreté, un manque d’emplois. Donc, les maux qui rongent l’Afrique du Sud sont toujours présents.

Nelson Mandela a réalisé un tour d'honneur du stade avant la finale de la Coupe du monde de 2010. Photo : Getty Images / Lars Baron

Q. - Si vous voulez qu’on se quitte sur une note d’espoir, qu’est-ce que vous nous diriez?

Je crois que les Sud-Africains ont un potentiel énorme et, comme dans d’autres pays, on regarde la prochaine génération. On espère que les débats continueront et que l’on finira par résoudre les grands problèmes de ce pays.

Il faut continuer l’engagement politique de toutes les couches sociales et pousser le gouvernement à faire mieux. Il faut faire de ce pays tout ce qu’il a de potentiel d’être.