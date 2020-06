Égalité au sommet pour la relance de la saison de la PGA

Associated Press

Ryan Palmer a été sélectionné afin d'effectuer le coup de départ protocolaire du Défi Charles Schwab, puisqu'il est membre du club de golf Colonial et qu'il a contribué à la campagne de financement Pros For A Purpose pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le commissaire de la PGA, Jay Monahan, était présent à proximité du premier tertre de départ – une présence habituellement rarissime, peu importe le tournoi – et il a levé le pouce en l'air alors que Palmer, Brian Harman et Bill Haas passaient devant lui, en direction de l'allée.

Les cadets portaient des dossards sur lesquels étaient inscrits deux noms, celui du joueur, et celui d'un travailleur de la santé.

La journée s'est conclue par une égalité. Justin Rose et Harold Varner III, un des rares golfeurs noirs du circuit PGA, ont pris la tête de ce premier parcours qui offrait un plateau extrêmement relevé avec 16 des 20 premiers mondiaux en lice.

Justin Rose Photo : La Presse canadienne / David J. Phillip/Associated Press

Rose a longtemps occupé seul la tête, grâce à ses 7 oiselets réussis sur ses 12 premiers trous pour une carte de 63, soit 7 coups sous la normale. Mais le Britannique a vu le surprenant Américain Harold Varner III, 124e mondial, rendre la même carte, au prix d'un septième oiselet au dernier trou.

Derrière ce duo se trouve, à un coup, un quatuor composé du Vénézuélien Jhonattan Vegas, du Mexicain Abraham Ancer, des Américains Colin Morikawa et Justin Thomas.

Le numéro un mondial Rory McIlroy a connu un retour sur les verts plutôt moyen, mais il reste dans le coup à cinq longueurs des meneurs, tout comme l'Américain Brooks Koepka, lui aussi auteur d'une carte de 68.

Arrêt brusque, reprise prudente

Le circuit de la PGA a interrompu ses activités après la première ronde du Championnat des joueurs, le 12 mars. Les partisans étaient autorisés sur le parcours, bien qu'ils étaient rares puisque la ronde se déroulait en plein coeur de la semaine de travail.

Le circuit avait d'abord annoncé que le reste du tournoi se déroulerait à huis clos, avant de revenir sur sa décision et d'annoncer l'annulation du tournoi, puis de 10 autres.

Au total, 90 jours ont séparé le dernier coup au Championnat des joueurs et le premier de la relance.

Les joueurs, les cadets et le personnel essentiel ont tous été testés pour le coronavirus avant leur arrivée au parcours, soit 487 tests tous négatifs. Et la température de tout le monde doit être prise avant d'accéder au stationnement chaque jour, et chacun doit remplir un questionnaire médical.

Les joueurs avaient l'occasion d'être logés dans un hôtel prédéterminé. Certains ont choisi de louer des résidences privées, tandis que Russell Knox a conduit son autobus de tournée de la Floride. Et ils étaient encouragés à éviter les contacts avec l'extérieur. Ceux-ci ne sont pas supervisés, puisque les joueurs sont des travailleurs autonomes.

Les joueurs ont aussi appris qu'ils devaient manipuler leurs propres bâtons, et les cadets devaient essuyer les fanions qu'ils touchaient. Tout ça semblait plutôt facultatif pendant les rondes d'entraînement.

Rory McIlroy a d'ailleurs demandé aux téléspectateurs de faire preuve de patience puisque c'est facile de retomber dans ses vieilles habitudes .