De nouvelles poursuites pour abus sexuel contre des entraîneurs de natation aux États-Unis

Six femmes ont intenté des poursuites civiles contre USA Swimming, ses associations locales californiennes et trois entraîneurs dorénavant bannis, car elles soutiennent que la fédération nationale ne les a pas protégées des abus commis par ces entraîneurs.

Debra Grodensky, Suzette Moran et Tracy Palmero, de même que trois autres femmes qui gardent l’anonymat, ont engagé trois poursuites ce mois-ci. Elles y citent notamment l’ancien entraîneur de l’équipe olympique et de l’équipe nationale Mitch Ivey, l’ex-directeur de l’équipe nationale Everett Uchiyama et l’ancien entraîneur Andrew King.

Les plaignantes affirment que USA Swimming, son ancien directeur Chuck Wielgus, d’autres hauts dirigeants ainsi que les associations et clubs locaux ont refusé de se pencher sur les comportements d’Ivey, d'Uchiyama et de King même s’ils en étaient bien au fait. Cela aurait créé une culture d’abus et de harcèlement sexuel qui a mis en danger des dizaines d’athlètes d’âge mineur.

Ces poursuites seraient les premières d’une telle envergure intentées en vertu d’une nouvelle loi californienne qui permet aux victimes d’abus sexuel d’affronter en cour leurs agresseurs et les organisations qui ont protégé ces derniers. Cette loi, en vigueur depuis le 1er janvier dernier, a créé une période de trois ans pour présenter des poursuites qui ne seraient plus recevables en raison du délai de prescription.

Dans un communiqué, USA Swimming a rappelé que les trois entraîneurs cités dans la poursuite figurent depuis longtemps sur sa liste de personnes suspendues ou bannies de l’organisation en raison d’allégations d’inconduites commises dans les années 1980 et 1990, et que le centre américain pour un sport sûr a reconnu la validité de ces suspensions.

En 2010, King a été condamné à 40 ans d’emprisonnement après avoir enregistré un plaidoyer de non-contestation à l’égard de 20 accusations d’abus sexuel sur des mineurs.

Associated Press ne nomme habituellement pas les victimes présumées d’agression sexuelle, mais Mmes Grodensky, Moran et Palmero ont choisi de s’exprimer publiquement.