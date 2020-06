Le discours change, Geoff Molson s’attend désormais à des résultats

Soudainement, l’objectif du propriétaire ne consiste plus à faire partie des équipes qui vont se battre pour une place en séries éliminatoires . M. Molson annonce plutôt l’imminence d’une séquence de plusieurs années de succès au cours de laquelle son équipe compte aspirer à la Coupe Stanley.

Le propriétaire et PDG du Groupe CH participait mercredi à un rare point de presse (téléphonique avec les journalistes affectés à la couverture du Canadien.

Il en ressort qu’en dépit des pauvres résultats du Canadien depuis cinq ans, Geoff Molson a une très haute opinion de l’équipe de direction de son équipe de hockey. Et ses attentes, très élevées, sont sur le point de se concrétiser, croit-il. Il n’est donc pas question d’apporter au sein de la direction du Canadien des changements comme ceux qui ont récemment été annoncés au sein des autres secteurs du Groupe CH.

Semblant ému en début de rencontre en évoquant la vague de mises à pied survenue la semaine dernière au sein de son entreprise, Geoff Molson ne s’est pas défilé : la vaste organisation de sport/spectacle qu’il dirige déploie beaucoup d’efforts pour rester à flots jusqu’à ce que la vie normale reprenne son cours. Et je vous mentirais si je vous disais que ce sera facile , a-t-il souligné.

La COVID-19 a eu des conséquences terribles pour plusieurs personnes à travers le monde et pour des entreprises de tous les secteurs d’activités. Avant le 12 mars, nous fonctionnions à 100 milles à l’heure et tout est tombé à zéro pour nous. Et ça risque de continuer pendant plusieurs mois à venir, non seulement pour notre club de hockey, mais aussi pour Evenko, Spectra, Juste pour rire et tous nos spectacles d’été qui ont été annulés , a relaté M. Molson.

La conséquence directe de cet arrêt complet des activités du Groupe CH, c’est qu’il a fallu prendre des décisions difficiles et sabrer dans le personnel afin d’alléger la structure de l’entreprise et la rendre plus agile et efficace en vue d’une éventuelle reprise des activités.

Cependant, cet incroyable cataclysme n’aura pas de répercussions sur l’équipe de direction du club de hockey. Selon Geoff Molson, la direction du Canadien n’a pas besoin d’un remodelage parce que ses dirigeants sont des experts qui exécutent parfaitement le plan de relance qu’ils ont élaboré il y a deux ans.

Marc Bergevin Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Au passage, M. Molson a même défendu sa propre place au sommet de l’organigramme hockey en démentant la rumeur, farfelue, d’une éventuelle nomination d’un président aux opérations hockey qui chapeauterait le travail du directeur général, Marc Bergevin.

Marc est l’un des directeurs généraux les plus respectés de la LNH et il est aussi devenu l’un des plus expérimentés. Et il va continuer de se rapporter à moi. [...] Je suis fier d’être le PDG de cette compagnie et, même si nous avons beaucoup accompli depuis mon arrivée, j’ai encore beaucoup d’ambition. Je veux notamment ramener une 25e coupe à Montréal , a-t-il souligné d’entrée de jeu.

Lorsqu’on regarde le portrait dans son ensemble, l’appui sans réserve que témoigne Geoff Molson à l’endroit de Marc Bergevin et de sa garde rapprochée détonne avec les résultats obtenus par l’équipe sur la patinoire.

Geoff Molson soutient que les dirigeants de l’équipe croyaient fermement être en mesure de participer aux séries cette année, même si une analyse prudente annonçait le contraire. Or, si la saison 2019-2020 avait suivi son cours normal, le Canadien aurait raté les séries éliminatoires par des kilomètres. Il voguait vers une récolte de 82 points.

Pour l’équipe montréalaise, cette exclusion du tournoi printanier aurait été la troisième de suite et la quatrième en cinq ans. Elle aurait donc concrétisé le pire quinquennat de la longue histoire du club.

Des joueurs du CH célèbrent un but. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Cela dit, même après avoir été invité à reprendre le collier cet été, le CH n’est toujours pas qualifié pour les séries. Pour y décrocher une place, les hommes de Claude Julien devront d’abord participer à un tour préliminaire et vaincre les Penguins de Pittsburgh dans une série 3 de 5.

Nous avons apporté des changements significatifs à notre équipe il y a deux ans. Nous avons qualifié ces changements de réinitialisation. En 2018-2019, dès la première année de ce plan, nous avons connu une bonne saison (96 points). Nous voulions bâtir là-dessus cette saison, mais nous avons connu une séquence de huit défaites de suite vers la fin de l’automne. Nos joueurs se sont battus avec ardeur pour revenir de l’arrière, mais ils ont subi une autre séquence de huit revers un mois plus tard.

Ce n’est pas une excuse mais nous avons subi des blessures et nous n’avions peut-être pas suffisamment de profondeur pour surmonter cela. Il faut travailler là-dessus. Nous avons connu des embûches mais ça ne veut pas dire que notre plan n’est pas solide. Le plan a été bien exécuté. Les deux prochaines années seront excitantes. Le noyau de vétérans est solide et les jeunes vont contribuer , a plaidé Geoff Molson.

Un peu plus tard durant le point de presse, le propriétaire du CH a employé une formule qui semblait presque empruntée à son homologue chez les Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk.

Nous commencerons probablement la prochaine saison avec des attentes encore plus élevées. Nous sommes sur le point de connaître plusieurs années de succès , a-t-il lancé, allant même jusqu’à prédire que son équipe pourra, au cours de cette longue séquence fructueuse, aspirer à la Coupe Stanley.

Geoff Molson a été extrêmement généreux de son temps mercredi. Il a été bombardé de questions pendant plus d’une heure. On l’a tour à tour interrogé sur les performances de son équipe de hockey, sur les difficultés financières du Groupe CH inhérentes à la pandémie, et même sur le rôle que compte jouer son entreprise pour combattre le racisme dans la foulée du mouvement Black Lives Matter.

Jeff Petry et Max Domi Photo : La Presse canadienne / Peter McCabe

Sur les questions sociales, le grand patron du CH dit vouloir promouvoir la diversité dans son champ d’activités et espérer que les leaders des autres secteurs fassent de même. Lorsqu’il évoque la tempête que traverse le Groupe CH, il adopte résolument une approche prudente. Cette pandémie pourrait chambarder les activités normales pendant presque une année complète, prévient-il.

Son équipe de gestionnaires élabore donc de multiples scénarios afin de rendre le Centre Bell sécuritaire quand la saison 2020-2021 se mettra en branle, en décembre 2020 ou en janvier 2021. Et ce, que les matchs soient disputés à huis clos ou devant des foules représentant 25 %, 30 % ou 40 % de la capacité totale de l’amphithéâtre.

Je serais surpris si nous pouvions jouer devant une salle comble dès le premier match (de la saison 2020-2021), c’est sûr , confie-t-il.

Mais quand il parle de son équipe de hockey, Geoff Molson rompt totalement avec le discours indécis qui meublait le petit univers du CH depuis plusieurs années.

Cette nouvelle position été présentée avec élégance, après qu’il eût enseveli son directeur général d’éloges et d’approbations. Mais au bout du compte, le contexte vient de changer. Le patron s’attend désormais à des résultats éclatants. Et en plus, il l’affirme publiquement.

La pression est un privilège, disait la championne de tennis Billie Jean King. Depuis mercredi midi, l’équipe de direction du CH est certainement un peu plus privilégiée qu’elle ne l’était depuis cinq ans.