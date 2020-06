Molson ne veut pas de président hockey entre Bergevin et lui

Le propriétaire, président et chef de la direction du Tricolore et du Groupe CH l'a affirmé lors d'une très généreuse téléconférence de plus de 90 minutes mercredi.

Précisant qu'il est encore jeune et en santé, Molson a ajouté qu'il est toujours fier d'être le président et le chef de la direction de son entreprise et qu'il n'avait aucune intention d'ajouter un niveau de gouvernance à son organigramme.

Selon lui, Bergevin est l'un des directeurs généraux les plus expérimentés et les plus respectés de la Ligue nationale de hockey et il continuera de se rapporter directement à lui. Il a, en plusieurs occasions, réitéré sa confiance envers le plan de relance établi par Bergevin et par son équipe hockey avant la dernière campagne.

L'occasion était pourtant belle d'apporter des changements au département hockey s'il avait voulu le faire, puisque la pandémie de COVID-19 et l'arrêt de toutes les activités du groupe, autant du côté hockey que du divertissement, a obligé l'entreprise à revoir ses méthodes de travail.

Pertes d'emplois

Ainsi, c'est en raison de la restructuration apportée à la compagnie que le directeur principal des relations avec les médias, Dominick Saillant, et son adjoint, François Marchand, ont perdu leur boulot la semaine dernière, comme plusieurs de leurs collègues , et non en raison de l'impact financier de la pandémie sur les goussets de l'organisation.

D'ailleurs, rappelant que le Groupe CH est une entreprise privée, Molson n'a pas voulu confirmer les chiffres avancés au sujet du nombre d'emplois retranchés, pas plus qu'il n'a voulu parler en détail de ses états financiers. Il assure toutefois que l'organisation n'est pas menacée, pas plus que la masse salariale de l'équipe.

On n’est pas les seuls, mais on est dans une des industries les plus touchées dans le monde. Les industries similaires à nous sont liées au tourisme, au transport, à l'aviation, aux hôtels. C’était absolument nécessaire pour nous de nous serrer la ceinture pour traverser cette période de crise , a indiqué Molson.

Sur le plan hockey, Molson a confirmé que le Complexe sportif Bell de Brossard est maintenant prêt à accueillir les hockeyeurs pour les phases 2 et 3 de relance de la LNH.

L'équipe médicale du Tricolore travaille d'ailleurs d'arrache-pied avec les autorités gouvernementales afin de démontrer qu'une quarantaine de 14 jours pour les joueurs entrant au pays ne serait pas nécessaire avec les protocoles mis en place.

C’est devenu évident qu'il faudrait plusieurs mois avant que l’on puisse recommencer le hockey. Et les joueurs sont retournés à la maison, dans l'Ouest, en Ontario, en Europe et aux États-Unis. Quand la ligue a annoncé la phase 2 de la relance, les joueurs pouvaient revenir, mais ils ne sont pas obligés de revenir. Marc est resté en contact avec tous les joueurs. On a décidé qu’en raison de la quarantaine au Québec, il valait mieux pour les joueurs de rester à la maison. Certains d’entre eux patinent et s’entraînent. Ça avait beaucoup plus de sens de faire ça que de les faire venir ici et qu’ils ne puissent rien faire pendant 14 jours , a poursuivi le propriétaire de l'équipe.

Il a par ailleurs bon espoir que la LNH pourra aller de l'avant avec son tournoi éliminatoire et que des spectateurs (25, 30 ou 40 % de la capacité d'un amphithéâtre) pourront assister au début de la prochaine saison, qu'il entrevoit pour la fin de l'automne ou le début de l'hiver prochain.

C’est possible que l'on commence une saison sans partisans. C’est possible aussi qu’on ait 25 %, 30 %, 40 % [d'occupation des sièges, NDLR]. On prépare tous les scénarios. Si on a la permission d’inviter des partisans, la priorité sera la sécurité. Et on investit notre temps dans la technologie et les moyens pour prioriser la santé de nos partisans quand ils vont revenir. On va y arriver, je ne sais pas quand, mais je serais très surpris qu’il y ait salle comble dès le début. Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Canadien de Montréal