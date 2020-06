La MLS relancera sa saison le 8 juillet en Floride

Le tournoi de 54 rencontres sera présenté à huis clos. Il servira à relancer la 25e saison de l'histoire de la ligue, interrompue après deux matchs le 12 mars en raison de la pandémie de COVID-19.

Le commissaire Don Garber a indiqué que Disney dispose des infrastructures nécessaires pour accueillir près de 2000 joueurs et membres du personnel de soutien.

La possibilité de réunir les 26 clubs dans un environnement contrôlé nous permet de protéger la santé de nos joueurs, entraîneurs et employés tout en recommençant à jouer , a déclaré le commissaire Garber.

Le tournoi signifie que la MLS relancera ses activités à peu près à la mi-parcours de son calendrier d'origine. Le directeur technique de l’Impact, Olivier Renard, s’est dit impatient de renouer avec l’action.

Je ne parlerai même pas en tant que directeur sportif, je vais parler en tant qu’amateur de soccer, de football. Je crois que le temps a été long pour tout le monde et on est impatient de pouvoir recommencer une vie normale en général, mais une vie normale aussi avec du sport. Le directeur technique de l’Impact, Olivier Renard

Pas l'idéal pour les fans, on aimerait tous avoir nos fans avec nous, mais c'est pas possible.

Les équipes arriveront à Orlando à partir du 24 juin pour un camp préparatoire. Du côté du Bleu-blanc-noir, la date d’arrivée dépendra du déconfinement au Québec.

Ça va dépendre de la phase 3, a expliqué Renard. On espère que ça va être OK. Pour le mental des joueurs, on va espérer rester ici (à Montréal) le plus longtemps possible. Mais faut avoir la phase 3, pour bien programmer le départ et nous pour le staff pour bien préparer l'équipe.

Olivier Renard, Thierry Henry et Kevin Gilmore Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Renard s’attend à pouvoir compter sur une formation en santé, à l’exception du milieu de terrain international haïtien Steeven Saba, qui s’est blessé en faisant du jogging dans les rues de la métropole québécoise.

Les résultats du tournoi compteront au classement général et l'équipe championne, qu'elle soit canadienne ou américaine, obtiendra le laissez-passer octroyé à la MLS pour la Ligue des champions de la CONCACAF en 2021.

Je sais que ce n’est pas évident pour les joueurs après un long laps de temps sans entraînement de recommencer directement des matchs importants qui vont compter pour le championnat, a dit Renard. Mais en aucun cas ce sera une excuse pour nous.

Des mesures strictes liées à la COVID-19

Les joueurs et le personnel des équipes seront régulièrement testés pour la COVID-19, selon un plan élaboré par les experts médicaux de la ligue en partenariat avec des microbiologistes-infectiologues.

Je pense que la ligue a fait le nécessaire pour protéger tout le monde, déclarait le joueur de l’Impact Saphir Taïder le 4 juin, à l’idée d’un tournoi à Orlando. La ligue nous a rassurés via l’Association des joueurs. Je pense qu’on ira là-bas avec un protocole strict.

Une personne déclarée positive au coronavirus serait immédiatement retirée du tournoi, et toutes les personnes qui seraient entrées en contact avec elle seraient testées très, très régulièrement, selon Garber.

Questionné à savoir s'il était préoccupé par les risques liés à la COVID-19 en se déplaçant en Floride, l'entraîneur-chef des Whitecaps de Vancouver, Marc Dos Santos, a reconnu que cela faisait un peu partie de leurs pensées .

Nous croyons qu'à compter de maintenant, et ce, jusqu'au premier jour du tournoi, [...] la MLS prendra toutes les mesures nécessaires afin d'être la plus sécuritaire possible. Nous n'avons aucun doute là-dessus , a expliqué Dos Santos.

Par ailleurs, Garber a confirmé plus tard en journée qu’aucune date de retour n’était prévue pour la suite de la saison dans les différents stades de la MLS.

Aucun échéancier n’a encore été établi pour une relance dans les différents marchés de la MLS, a précisé Garber. Chaque ville a ses particularités au niveau des protocoles liés à la COVID-19, ce qui complique le retour. Nous espérons pouvoir revenir avec une date, quelque part d’ici le début du tournoi d’Orlando.

Il n’y aura pas d’hymnes nationaux à Orlando Le commissaire a déclaré mercredi qu’aucun hymne national ne sera entendu avant les matchs du tournoi en raison de l’absence de partisans dans les estrades. Garber a du même coup réitéré son appui aux joueurs qui décideraient de mettre un genou à terre pendant l’hymne national dans d'autres matchs.

Le format du tournoi dévoilé

Les équipes disputeront chacune 3 matchs étalés sur 16 jours en phase de groupe. Les deux meilleures de chacun des six groupes, ainsi que les quatre meilleures formations qui termineront au 3e rang, accéderont aux éliminatoires.

Les matchs commenceront à 9 h, à 20 h et à 22 h 30 (HAE). La plupart se dérouleront en soirée, a précisé la ligue.

Un tirage au sort servant à déterminer les groupes aura lieu jeudi. L'Orlando City SC, à titre d'équipe hôtesse, sera dans le groupe A.

Le milieu de terrain de l'Impact de Montréal Saphir Taïder au duel avec Michael Barrios du FC Dallas Photo : Reuters / USA Today Sports

Les cinq autres groupes seront menés par les équipes qui ont pris part aux demi-finales de la MLS en 2019 — le Toronto FC, l'Atlanta United, le Los Angeles FC et les Sounders de Seattle — en plus du Real Salt Lake, l'autre équipe qui a amassé le plus de points dans l'Ouest en 2019.

Le tirage au sort servira à assigner les 20 autres équipes dans les divers groupes, en fonction de leur association.

Selon les règlements du tournoi, chaque équipe disposera de cinq substitutions par match, et la reprise vidéo sera en vigueur. Les formations pourront compter sur 24 joueurs par match.

En phase de groupe, les duels qui seront à égalité après les 90 minutes se rendront directement en tirs de barrage.