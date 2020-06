Athlétisme : Oslo veut réaliser l'impossible

La ville d'Oslo accueillera jeudi les Jeux de l'impossible, premier événement multidisciplinaire et international d'athlétisme depuis l'arrêt des compétitions en raison de la pandémie.

Les athlètes s'affronteront séparément sur des distances originales (600 m, 200 m haies, 300 m haies, 3000 m, 2000 m par équipe...), et dans un concours de perche à distance.

La capitale norvégienne était censée accueillir la huitième étape de la Diamond League, mais la pandémie en a décidé autrement.

Alors que le démarrage du circuit a été reporté au 14 août à Monaco, les organisateurs de la rencontre d'Oslo voulaient présenter un programme, et n'ont pas hésité à bouleverser radicalement le format classique, à l'image des nombreuses initiatives qui se multiplient pour tenter de combler le vide du calendrier.

La soirée se déroulera bien entendu à huis clos dans le mythique Bislett Stadion, théâtre des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques d'hiver de 1952.

L'affiche aura fière allure avec la présence physique ou par écran interposé de plusieurs vedettes mondiales.

Le saut à la perche devrait attirer tous les regards, avec un nouveau duel entre Armand Duplantis et Renaud Lavillenie.

Le Suédois Armand Duplantis Photo : Reuters / Dylan Martinez

Le jeune athlète suédois de 20 ans a subtilisé cet hiver le record du monde du Français avec un saut à 6,18 mètres. Il sera présent sur la piste du stade olympique, tandis que son rival sera dans son jardin en France.

Bien qu'à distance, les deux hommes obéiront aux règles habituelles des concours de saut à la perche.

Les organisateurs ont voulu qu'en cas de record du monde de Duplantis dans le stade, il puisse être homologué.

Il y aura aussi deux perchistes norvégiens, puisqu'il faut un minimum de trois athlètes pour qu'un résultat soit validé par la Fédération internationale.

Je ferai la compétition tout seul en amont , a expliqué Lavillenie à l'AFP.

Mon saut ne pourra pas être homologué, puisque mon sautoir n'est pas homologué. Mais en ce moment, le plus important n'est pas d'avoir des compétitions valides et des performances. C'est déjà énorme de pouvoir faire des compétitions amicales , dit-il.

La ville d'Oslo a aussi logiquement invité les vedettes de l'athlétisme du pays.

Le double médaillé d'or mondial du 400 m haies Karsten Warholm courra seul un 300 m haies, distance inédite qui ne figure pas au programme des grands championnats.

Les trois frères Ingebrigtsen, Filip, Henrik et Jakob, feront quant à eux équipe pour défier sur 2000 m une formation kényane qui se produira à Nairobi, et sera emmenée par les deux derniers champions du monde du 1500 m, Timothy Cheruiyot (2019) et Elijah Manangoi (2017).

La reine du ski de fond Therese Johaug prendra le départ du 10 000 m, dont elle détient le titre national depuis 2019.

Sa compatriote Karoline Bjerkeli Grovdal cherchera à battre, seule, le record de Norvège du 3000 m, guidée par un système lumineux installé le long de la piste qui lui servira de lièvre.

Les lumières s'allumeront suivant le rythme du record visé.

Des athlètes russes inquiets pour leur neutralité

Par ailleurs, plusieurs athlètes russes, dont Maria Lasitskene, ont appelé mercredi leur fédération à régler l'amende due à World Athletics, sans quoi ils seraient privés de participer à des compétitions sous bannière neutre.

La Fédération russe d'athlétisme (VFLA) a jusqu'au 1er juillet pour payer une amende de cinq millions de dollars américains à laquelle elle a été condamnée en mars 2020 pour ses manquements aux règles de l'antidopage.

Son quota de 10 athlètes russes autorisés à courir sous bannière neutre sera suspendu si elle ne paie pas dans les délais impartis.

Maria Lasitskene, l'une des 42 athlètes russes qui pourront participer aux compétitions internationales sous drapeau neutre. Photo : Getty Images / Henry Browne

Or, la porte-parole de World Athletics, Nicole Jeffery, citée par l'agence de presse publique TASS, a affirmé lundi que la Russie n'avait toujours pas réglé son amende.

Nous demandons aux dirigeants de la fédération russe d'exprimer ouvertement, dans un délai raisonnable, la réalité des capacités des athlètes à concourir sur la scène internationale et un plan clair de sortie de crise , ont écrit Maria Lasitskene, spécialiste du saut en hauteur, Sergey Shubenkov, champion du monde de 2015 du 110 m haies, et Anzhelika Sidorova, championne du monde 2019 de perche, dans une lettre ouverte sur leurs réseaux sociaux.

Trois semaines avant la date limite, il semble que les athlètes russes manqueront à nouveau la prochaine saison internationale, mais aussi les Jeux olympiques de Tokyo , ajoutent-ils.

Les trois athlètes russes expliquent que le non-respect des obligations contractées par la VFLA entraînera l'exclusion définitive des athlètes russes de la fédération internationale .

En mars, World Athletics a autorisé un maximum de 10 athlètes russes à participer sous bannière neutre aux compétitions et aux Jeux olympiques de Tokyo, prévus en 2021.