Le basketball passe deuxième chez les Raptors

L'entraîneur-chef Nick Nurse a indiqué que depuis le décès de George Floyd et les manifestations antiracisme qu'il a entraînées partout dans le monde, le basketball vient bien loin dans la liste de priorités des joueurs et des instructeurs des Raptors.

Tout le monde a affirmé devoir faire mieux, devoir porter plus attention à cet enjeu, jouer un rôle plus important, a déclaré Nurse en téléconférence, mardi. Ça a constamment fait partie de nos discussions des deux dernières semaines.

Nurse a participé à une vidéoconférence des entraîneurs de la NBA, samedi, au cours de laquelle un sous-comité composé de Lloyd Pierce, Gregg Popovich, Steve Kerr, David Fizdale et Stan Van Gundy a été formé afin de déterminer un plan d'action.

Nous avons une occasion historique d'apporter des changements de longue durée, et je crois que tout le souhaite faire partie de cela , a dit Nurse.

Plusieurs joueurs des Raptors ont publié sur leurs réseaux sociaux des photos de manifestations pour le mouvement Black Lives Matter auxquelles ils ont participé. Kyle Lowry est l'un de ceux-là, lui qui a fait partie d'un rassemblement monstre à Philadelphie.

C'est l'une des vedettes de la ligue [...] et je sais que c'est une cause qui le touche énormément, a raconté Nurse. Je pense que c'est un grand leader et qu'il donne tout un exemple pour les joueurs de cette ligue. Je pense qu'il est tout un exemple pour ses enfants, comme pour notre équipe.

Les Raptors occupaient le 2e rang dans l'Est quand la COVID-19 a obligé la ligue à stopper ses activités le 11 mars. La NBA souhaite relancer ses activités le 31 juillet avec 22 équipes réunies à Orlando.

Bien que les joueurs doivent se rapporter à leur équipe respective le 21 juin, Nurse a admis ne pas savoir quand les Raptors le feront. Nous avons étudié divers scénarios, mais n'avons pas pris de décision finale encore sur la date, l'endroit et la façon dont nous ramènerons tout le monde. Nous avons des scénarios de chaque côté de la frontière.