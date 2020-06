« Une bouffée d'air frais de revoir ses coéquipiers » - John Tavares

Le capitaine des Leafs a rapidement eu droit à un aperçu de la nouvelle réalité de la Ligue nationale de hockey (LNH), qui espère couronner un champion de la Coupe Stanley pour la saison 2019-2020 malgré la pandémie de coronavirus.

Tests de dépistage, mesures d'hygiène, masques et distanciation physique font maintenant partie du quotidien des hockeyeurs du circuit Bettman. La LNH a amorcé lundi la phase 2 de 4 de son protocole de relance vers un retour au jeu cet été.

Les joueurs ont droit à environ 45 minutes d'exercices hors glace et 40 minutes sur la patinoire durant les séances d'entraînement optionnelles en petits groupes.

L'intensité est là. Il y a plusieurs avantages, mais si je peux vous donner un exemple, j'ai ramené mes bâtons chez moi (lundi) pour pouvoir gagner du temps en posant mon ruban avant d'arriver à l'aréna. Le temps accordé à ceux qui doivent recevoir des traitements après la séance sur la patinoire est également assez court. John Tavares, capitaine des Maple Leafs de Toronto

Mais en général, je crois que le travail effectué sur la glace et en gymnase sera bénéfique à long terme dans notre préparation , a ajouté Tavares, en vidéoconférence, mardi.

Tavares a patiné en compagnie d'Ilya Mikheyev, de Jake Muzzin et de Jack Campbell, lundi et mardi. Cody Ceci et Mitch Marner devraient les rejoindre plus tard cette semaine pour compléter l'unité de six.

Six autres joueurs, soit Zach Hyman, Alexander Kerfoot, William Nylander, Morgan Rielly, Travis Dermott et Joseph Woll, composent l'autre groupe ayant patiné jusqu'ici lors de ces séances sans accès pour les médias.