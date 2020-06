Une reprise des sports d’équipe sous haute surveillance

Les entraînements extérieurs de sports d’équipe, permis au Québec depuis lundi, sont accueillis comme une bouffée d’air frais par des milliers d’enfants et de parents. Cette relance vient néanmoins avec son lot de contraintes et de mesures liées à la COVID-19.

Un premier entraînement de soccer au niveau amateur se tenait mardi à Blainville. Une occasion en or pour les jeunes de bouger et de retrouver leur sport préféré.

Ça fait vraiment du bien, parce qu’on n’avait rien à faire dans nos maisons, et là recommencer le sport, c'est vraiment cool , explique la jeune Juliette, 9 ans.

Lavage des mains, bouteilles d’eau individuelles, pastilles de couleurs pour assurer la distanciation sociale: rien n’est laissé au hasard pour ce retour du soccer, réservé pour l’instant aux jeunes de 7 ans et plus.

Ces mesures demandent une certaine adaptation des participants. William, 11 ans, se demande déjà comment mettre de la pression sur un adversaire en respectant une distance de 2 m.

C'est sûr qu'on a l'habitude et le réflexe d'aller sur le ballon et on ne se rend pas compte qu’il y a une personne à côté, déclare-t-il. Alors c'est dur de se dire: "Ah, c'est vrai, il y a la COVID, on ne peut pas y aller..."

Une jeune joueuse de soccer se lave les mains avant d'entrer sur le terrain. Photo : Radio-Canada / Frédéric Deschênes

Les jeunes vont devoir s'adapter aux nouvelles règles. Ils sont juste contents d'être là et se retrouver , observe un des parents présents pour la journée tant attendue.

Parmi les nouveautés, il y a un parent bénévole dans le rôle de superviseur à la distanciation physique. Sa présence est obligatoire. On le surnomme Horacio, du nom du directeur national de santé publique du Québec.

La phase 1 d’un retour graduel

Ça fait trois mois qu'on l'attend, lance le directeur technique régional de Soccer Laurentides, Armando Melo. Les enfants s’amusent, il y a des sourires, des cris de joie. Même les entraîneurs sont tellement heureux d'être ici. Je peux dire que c'est la première fois que je dis que ça sent bon d'être sur un synthétique (rires).

Si les entraînements supervisés sans contact, la première d'un plan en 5 phases, se passent bien, la fédération québécoise aimerait intégrer les jeunes de 4 à 6 ans et peut-être même permettre des matchs entre clubs de la même ville, voire de la même région, et ce très rapidement, peut-être d'ici la fin du mois de juin.

Le directeur technique régional de Soccer Laurentides, Armando Melo Photo : Radio-Canada / Frédéric Deschênes

Et pour les matchs tant souhaités, Soccer Québec réfléchit actuellement au positionnement du mur défensif lors de coups francs.

Avec le coup de franc, on demande aux joueurs de faire un mur de joueurs à 9,15 mètres de distance. Ce qu'on peut demander est que le tireur s'exécute plus rapidement justement pour que les joueurs ne restent pas proches de façon plus longue , explique le directeur général de Soccer Québec, Mathieu Chamberland.

À l’instar de Soccer Québec, plus d'une trentaine d’organisations sportives ont planché sur des plans de relance pour guider leurs membres, aux quatre coins du Québec.

Lundi dernier, le directeur général de Baseball Québec, Maxime Lamarche, a dévoilé le plan de relance de la fédération provinciale. Le protocole est divisé en sept phases.Hockey Québec a aussi présenté un plan en six étapes pour la reprise de ses activités.

(D'après un reportage de Jean-Patrick Balleux)