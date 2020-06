Dominic Racine, patron visionnaire de la PGA du Québec

Ancien professionnel du club de Beaconsfield, Dominic Racine s’est beaucoup promené avant de s’installer dans le fauteuil du patron de cette association qui regroupe quelque 400 membres.

Peu de Québécois possèdent une feuille de route aussi intéressante que la sienne. L’homme de 45 ans a notamment passé deux ans dans les universités américaines au cours de sa jeunesse. Il a d'abord fait partie de l’équipe de hockey de l’Université Northeastern à Boston.

C’était en 1994, se souvient-il. Nous étions classés au 5e rang aux États-Unis. On a joué dans le Frozen Four, le tournoi de fin d’année. Paul Kariya jouait avec l’Université du Maine dans ce temps-là. Il était le meilleur joueur au pays. Moi, j’étais toujours dans les estrades, en train d’encourager mes coéquipiers.

Sa carrière de hockeyeur s’est arrêtée cette année-là et, en 1995, il s'est joint à l’équipe de golf de l’Université North Carolina State. Encore là, l'expérience a été plutôt brève.

Quand je suis arrivé, l’entraîneur m’a nommé les joueurs de l’équipe. Il y avait le champion amateur de l’Oregon, celui de la Grande-Bretagne… Je n’avais pas le même CV que les autres. Je suis revenu au Québec avec beaucoup d’humilité. Dominic Racine, directeur général de la PGA du Québec

J’ai réalisé assez rapidement que je devais me concentrer sur mes études, poursuit-il. Alors, je suis revenu à Montréal, finir mon bac en finance à l’Université Concordia.

Spécialiste des grands événements

Un diplôme universitaire ne nuit jamais, mais c’est aussi le parcours bien particulier de Racine qui fait de lui le candidat idéal quand la PGA du Canada a décidé de pourvoir le poste de patron de la division québécoise, en juillet 2018, deux ans après la faillite de l'Association des golfeurs professionnels du Québec (AGPQ).

J’ai travaillé avec un collègue et un ami de l’industrie, David Skitt, pour organiser les tournois professionnels du circuit canadien au Québec en 2004 et 2005. Et en 2007, j’ai été engagé par le PGA Tour pour aider au niveau de la logistique et l’organisation de la Coupe des présidents au club Royal Montréal.

Après ces grands événements, ses services ont été retenus par Global Golf Management, une firme de Chicago qui organise des tournois avec les différents circuits professionnels du monde : la PGA, le circuit des champions et la LPGA. C’est alors qu’il s'est mis à se déplacer un peu partout sur la planète.

J’ai travaillé beaucoup en Asie et en Amérique latine, dit Racine. Et j’ai géré des tournois du circuit des champions en République dominicaine et de la LPGA aux Bahamas. Entre-temps, je travaillais aussi sur tous les tournois du World Golf Championship de la PGA. Alors, je voyageais aussi un peu partout aux États-Unis. J’ai fait ça pendant huit ans.

Revenu en 2015, il a reçu un appel de la PGA, qui avait lancé la PGA du Canada (CPGA) deux ans plus tôt et qui souhaitait y voir plus d’employés canadiens. Si bien qu’il a été engagé, cette fois à titre d’officiel, poste qu'il a occupé pendant trois ans.

Après ces nombreux déplacements, il souhaitait poser ses valises et se rapprocher de son fils qui avait alors 8 ans.

J’ai décidé de faire un changement de carrière et mon bagage intéressait la PGA du Canada et le comité qui avait été mis en place ici au Québec pour engager un nouveau directeur général , dit-il humblement.

Engagé en juillet 2018, donc, Dominic Racine fait du si bon travail que son association, d’abord sous tutelle, devient autonome en 2019 et se dote d'une nouvelle appellation, la PGA du Québec.

C’est vraiment une nouvelle incorporation avec un nom quelque peu différent, explique-t-il. Le nom PGA résonne partout dans le monde. Ces lettres-là appartiennent à la PGA de l’Europe qui laisse la PGA des États-Unis et du Canada s’en servir.

Une vision différente

Nouveau nom, nouvelle philosophie aussi, bien loin de l’ancienne AGPQ, dont la mission première était d’organiser des tournois.

On a un circuit de golf professionnel, mais c’est vraiment la carrière du professionnel qui est notre priorité : servir les membres des clubs, la vente au détail, la gestion des clubs, précise le DG. Nos membres sont directeurs généraux ou propriétaires, alors l’aspect business, c’est ça qui est le plus important.

On a fait des sondages et, rapidement, on a vu qu’on voulait des tournois. Mais être simplement une organisation qui organise des tournois, ça ne répond pas aux besoins de nos 400 membres, alors il fallait mettre les priorités ailleurs même si les tournois demeurent l’un des aspects que nous gérons au Québec. Dominic Racine

Deux tournois ont été organisés à son arrivée en 2018, nombre qui a passé à huit en 2019 et qui devrait demeurer à peu près stable dans les années à venir.

Nos professionnels, on veut qu’ils soient très proches des amateurs, alors on a ajouté des tournois qui ont été populaires dans le passé comme le Pro champion/championne, dit Racine. On voulait ajouter cette année le Pro junior et aussi offrir un côté plus compétitif, avec des bourses.

Ce goût de compétition là, on ne le perd jamais. Alors on veut satisfaire ce besoin de nos professionnels. On ne veut pas oublier le jeu parce que c’est comme ça qu’on va pouvoir transmettre cette passion aux jeunes golfeurs du Québec.

Tout juste dévoilé, le calendrier 2020, écourté à cause de la pandémie, comporte quatre événements. Le premier se déroulera à l'Épiphanie le 14 juillet. Knowlton et Drummondville accueilleront des tournois les 3 et 31 août, respectivement, tandis que le championnat de fin de saison se déroulera sur les allées du club de golf Montcalm, à Saint-Liguori, les 28 et 29 septembre.

L’importance de la relève

Le patron de la PGA du Québec n’oublie pas les jeunes golfeurs, au contraire. La relève est même au cœur de ses préoccupations, et il travaille étroitement avec Golf Québec, qui chapeaute le programme sports-études. Et ce sont des professionnels de la PGA du Québec qui sont les entraîneurs de la jeune relève.

De plus en plus de jeunes Québécois sortent des écoles secondaires de la province avec des ambitions réelles de percer et le jour n'est peut-être pas si loin où l'un d'eux accédera au plus grand circuit de la planète.

Ce qui va vraiment aider notre sport, c’est quand on va envoyer notre premier Québécois comme membre du circuit de la PGA, en espérant un jour le voir porter un veston vert au mois d’avril. Moi, c’est mon rêve! Ça va tellement créer un engouement et une passion pour les Québécois qui sont déjà très passionnés du golf. C'est notre but à la PGA du Québec, nous sommes les entraîneurs et les enseignants qui vont développer ces futurs espoirs. Dominic Racine

Des jeunes cognent à la porte de grands circuits, chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Selon M. Racine, le chemin passe par les universités américaines, où étudient une dizaine de Québécois et Québécoises. Et ensuite, c’est le circuit canadien qu’il leur faudra viser pour accéder au PGA Tour.