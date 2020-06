Shea Weber, fier de son retour au sommet et prêt à toute éventualité

Shea Weber, candidat du Canadien dans la course au trophée Bill-Masterton, remis annuellement au joueur de la LNH qui personnifie le mieux l'esprit sportif, la persévérance et le dévouement au hockey, n'a jamais douté de son retour en forme.

Le capitaine du Tricolore a raté 90 rencontres lors des deux saisons précédentes en raison de blessures à un pied et à un genou qui l'ont contrait à l'opération une première foisen mars 2018 et, à nouveau, trois mois plus tard.

Cette année, le défenseur a aussi subi une entorse à une cheville dont les premiers rapports alarmistes ont vite tourné au vinaigre. Des échos en provenance des quatre coins de la LNH laissaient entendre que la saison de Weber pouvait être compromise. Certains ont même prétendu que son avenir de hockeyeur était en jeu. Six matchs plus tard, Weber rejoignait ses coéquipiers.

Non, je n’ai jamais douté, a lancé le capitaine lors d'une conférence téléphonique, mardi. Je place toujours la barre haut. Pour revenir où j’étais, je devais y croire et j’y ai cru tout du long. C’est mentalement difficile. Parfois, tu as l’impression de patauger dans la gadoue et tu n’as pas l’impression de bien guérir, mais j’y ai toujours cru. Je crois toujours en ce que je fais et où je vais.

C’est grâce à mes parents qui nous ont appris, à mon frère et à moi, que si tu veux faire quelque chose, il faut que tu y croies, sinon ça n’arrivera pas. On a été élevés comme ça. J’ai toujours gardé ça en tête. Shea Weber, capitaine du Canadien

Weber a été élu après un scrutin mené auprès du chapitre de Montréal de l'Association des chroniqueurs de hockey professionnel. Il a reçu 8 des 13 votes de première place pour un total de 24 points.

Le défenseur Karl Alzner (10 points) a terminé au 2e rang, tandis que les attaquants Paul Byron et Brendan Gallagher (9) ont terminé à égalité au 3e rang.

Weber, qui célébrera son 35e anniversaire de naissance le mois prochain, a continué à agir comme pilier de la défense du Canadien en 2019-2020.

Le capitaine du Tricolore a même représenté son équipe au match des étoiles en janvier dernier à Saint Louis, grâce à une récolte de 36 points en 65 matchs, dont 15 buts, ce qui le plaçait au quatrième rang des buteurs parmi les défenseurs.

Il dominait également les colonnes de buts et du temps de jeu moyen parmi les défenseurs du Tricolore. Son différentiel de +8 le plaçait aussi au sommet parmi les arrières du club.

Les candidats au Bill-Masterton des autres équipes canadiennes : Flames de Calgary : Mark Giordano

Oilers d’Edmonton : Connor McDavid

Sénateurs d’Ottawa : Bobby Ryan

Maple Leafs de Toronto : Zach Hyman

Canucks de Vancouver : Jacob Markstrom

Jets de Winnipeg : Mark Letestu

Fin prêt

Dès le début de la pandémie, Weber a rejoint son domicile de Kelowna, en Colombie-Britannique, où il est demeuré confiné avec sa famille.

Pour l'instant, aucun joueur du Canadien n'a émis le souhait d'utiliser la glace du complexe d'entraînement de l'équipe à Brossard, qui reste donc fermé jusqu'à nouvel ordre.

Le grand arrière n'a pas souhaité s'avancer sur la possibilité d'un retour au jeu estival, estimant qu'il y a un format en place, mais encore beaucoup de travail à faire et beaucoup d’incertitudes .

Si l'avenir du tournoi éliminatoire proposé par la ligue se précise dans les prochaines semaines, Weber a affirmé qu'il considérerait revenir rapidement au Québec pour peaufiner sa préparation. Il a d'ailleurs quitté la province pour des questions logistiques plutôt que par crainte en raison des nombreux cas de COVID-19 à Montréal.

J’ai un gymnase complet chez moi. Pas de problème avec ça. L’entraînement va bien. Ça a été plus difficile de patiner, mais j’y suis allé quelques fois. J’ai pu garder le rythme avec l’entraînement et d’autres arénas vont commencer à rouvrir la semaine prochaine ici, à Kelowna , a-t-il expliqué.

Pendant ce temps à Pittsburgh, adversaire théorique du CH au mois d'août, le général a sonné le rassemblement des troupes et une vingtaine de joueurs devraient être au rendez-vous.

Pas de quoi inquiéter le capitaine du Tricolore.

Je ne pense pas qu’on ressente de la pression. C’est difficile de comparer parce qu’on n’a jamais vécu ça. On s’attend toujours à ce que tous les joueurs arrivent au camp d’entraînement en forme et prêts pour la saison. Ce n’est pas différent cette fois.

Reste à savoir si cette deuxième chance offerte au Canadien deviendra lettre morte.

En rafale :

Bobby Ryan des Sénateurs d’Ottawa est également nommé pour le Bill-Masterton. Cinq jours après avoir levé le voile sur sa dépendance à l'alcool, l'attaquant de 33 ans a inscrit un tour du chapeau le 27 février, à son deuxième match après trois mois passés dans le programme d'aide conjoint de la LNH et de l'Association des joueurs.

Par ailleurs, l’ancien défenseur du Canadien Jarred Tinordi est aussi candidat. L’arrière format géant de 28 ans a connu une renaissance dans l’uniforme des Predators après quatre saisons dans la Ligue américaine. Premier choix du Tricolore en 2010, Tinordi a joué 28 matchs avec l’équipe du Tennessee en 2019-2020.

(Avec les informations d'Alexandre Gascon)