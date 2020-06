Saison de 76 matchs et séries à 16 équipes, propose la MLB

Le baseball majeur (MLB) a fait parvenir une nouvelle offre à l'Association des joueurs de la MLB (MLBPA) dans le but d'entreprendre la saison reportée par la pandémie au début juillet. Il propose un calendrier de 76 matchs, des éliminatoires à 16 équipes et que les joueurs gagnent environ 75 % de leur salaire au prorata.

Récemment, les joueurs ont refusé de nouvelles coupes salariales au-delà de ce qu'ils avaient convenu en mars, ce qui a de nouveau envenimé les relations de travail au baseball majeur. Les négociations ardues ont compromis les plans visant à organiser une journée d'ouverture autour du 4 juillet dans des stades sans spectateurs.

La dernière proposition de la MLB garantirait aux joueurs 50 % des salaires au prorata pour la saison, selon les informations obtenues par l'Associated Press.

La proposition éliminerait pour la première fois toute compensation reçue pour la perte d'un joueur autonome depuis que ce système est en vigueur en 1976. Elle annulerait également 20 % des 170 millions de dollars américains (227,5 M$ CA) des salaires déjà avancés aux joueurs en avril et mai.

Si les joueurs souhaitent accepter cette proposition, nous devons parvenir à un accord d'ici mercredi , a écrit le commissaire adjoint Dan Halem dans une lettre au négociateur syndical Bruce Meyer obtenue par l'Associated Press.

Bien que nous comprenions qu'il s'agit d'un laps de temps relativement court, nous ne pouvons pas perdre de jours supplémentaires si nous voulons avoir suffisamment de temps pour que les joueurs se déplacent vers le site d'entraînement, passent des tests et reçoivent de l'information sur la COVID-19, s'entraînent d'une façon appropriée et que nous planifions une saison de 76 matchs qui se terminera au plus tard le 27 septembre.

Le syndicat n'a pas réagi immédiatement à cette proposition.

Le 26 mars, les joueurs avaient accepté des salaires au prorata selon le nombre de matchs joués, dans le cadre d'une entente visant à garantir le temps de service si la saison était annulée.

Le baseball majeur soutient qu'il ne peut pas se permettre de jouer dans des stades à huis clos et, le 26 mai, il a proposé un calendrier de 82 matchs. Le syndicat a répliqué avec un calendrier de 114 matchs avec une rémunération proportionnelle qui prolongerait la saison d'un mois jusqu'en octobre.

La MLB craint qu'une deuxième vague de coronavirus ne mette en danger la présentation des séries, alors qu'elle touche 787 M$ US (1,05 G$ CA) en droits de télédiffusion.

Les équipes estiment que le plan qui vient d'être présenté garantirait 1,43 M$ US (1,91 M$ CA) en compensations, dont 955 M$ US (1,28 G$ CA) en salaires et bonis et 393 M$ US (525,9 M$ CA) si les séries sont jouées, soit un surplus de 20 % pour tous les joueurs détenant un contrat des ligues majeures.

L'élargissement du format éliminatoire serait un changement majeur pour les 30 équipes de la MLB.

En 1969, quand chaque ligue est passée à deux divisions, le nombre d'équipes en séries est passé de deux à quatre, ensuite à huit avec le passage à trois divisions et l'ajout du meilleur deuxième en 1995. Le nombre est passé à 10 avec l'ajout du match éliminatoire au quatrième as en 2012.

Les joueurs avaient proposé de faire passer ce nombre à 14 équipes en 2020 et en 2021. La proposition de la MLB couvrirait également les deux prochaines saisons. Mis à part de préciser qu'il y aurait huit équipes par ligue, le format final n'a pas été défini.

La MLB a proposé d'abandonner la perte de choix de repêchage et de montants d'allocations internationales après la signature d'un joueur autonome.

Si cette entente est acceptée, tous les joueurs auraient le droit de refuser de jouer, mais seuls ceux ayant une condition médicale jugée à haut risque seraient considérés comme étant blessés et toucheraient leur salaire, en plus de voir leur temps de service être compilé.