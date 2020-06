[BALADO] Tellement hockey : l’espoir renaît à Gatineau

Un vent de renouveau souffle sur les Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ. L’équipe a convaincu le plus bel espoir québécois de 16 ans, Tristan Luneau, de s’établir dans l’Outaouais. Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent avec le directeur général et entraîneur des Olympiques, Louis Robitaille, dans le 84e épisode de Tellement hockey.