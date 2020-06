La série NASCAR promet de lutter contre les injustices raciales

Associated Press

Pendant les tours de chauffe à Atlanta dimanche, les 40 voitures de la NASCAR se sont arrêtées devant des gradins vides et ont éteint leur moteur pour que le président de la série, Steve Phelps, puisse prononcer un discours. Il a promis de faire un meilleur travail pour mettre en lumière les injustices raciales, à la suite du décès de George Floyd.

Merci pour votre temps, a dit Phelps. Notre pays souffre et les gens ont raison d'être fâchés, de demander à être entendus. La communauté noire et tous les gens de couleur ont souffert dans ce pays et nous avons attendu beaucoup trop longtemps avant d'écouter leur message. Notre sport doit mieux faire. Notre pays doit mieux faire.

Le pilote Bubba Wallace, seul pilote afro-américain dans la série de pointe de la NASCAR, portait un chandail noir avec les mots I Can't Breathe (Je ne peux pas respirer), prononcés par George Floyd avant son décès, et Black Lives Matter. Un officiel noir de la NASCAR a posé un genou au sol le long des puits, imitant un geste de manifestation attribué à l'ancien quart de la NFL Colin Kaepernick.

Les membres des 40 équipes se sont installés debout sur le mur devant leur garage.

Il est temps d'écouter, de comprendre, de dénoncer ensemble le racisme et les injustices raciales, a dit Phelps. Nous demandons à nos pilotes [...] et à tous nos partisans de se joindre à nous dans cette mission, de prendre un moment pour réfléchir, pour reconnaître que nous devons mieux faire en tant que sport, et se joindre à nous dans ce moment de pause, dans ce moment pour écouter.

Après le discours de Phelps, un moment de silence a été tenu pendant 30 secondes. Les pilotes ont ensuite reparti leur moteur et le drapeau vert a marqué le lancement de la course.

Le télédiffuseur Fox a également présenté une vidéo dans laquelle des pilotes prenaient la parole, dont Wallace, Jimmie Johnson et le retraité Dale Earnhardt fils.