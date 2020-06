Samedi soir, bien que la course d’Atlanta soit terminée depuis quelques heures, Raphaël Lessard a de la difficulté à s’endormir. Le pilote de 18 ans repense aux petits détails qui ont fait la différence entre sa 18e position et un premier top 5.

Le Québécois était pourtant en bonne position après une première portion de course quasi impeccable sur la piste de l’Atlanta Motor Speedway, deuxième arrêt de la série NASCAR Gander RV & Outdoors depuis la fin de la pause forcée par le coronavirus.

Installé en 5e position à la mi-course et en 3e à un certain moment, Lessard semblait en plein contrôle de ses moyens. Une perte de contrôle rattrapée à la perfection lui a même valu les éloges des commentateurs.

Les choses se sont gâtées dans la deuxième portion de la course, Lessard a de son propre aveu commis quelques erreurs techniques qui l’ont relégué en 18e position sur 40 pilotes.

On a eu une relance avec deux tours à faire [à la suite d’un tête-à-queue de Chase Elliott, NDLR], explique-t-il. Dans ce genre de situation, tu ne dois vraiment pas faire d’erreur, tu ne peux pas lever la pédale. J’ai essayé un peu trop fort, je me battais pour la 4e et 5e place et, dans le virage, j’ai terminé dans le mur. J’ai réussi à finir la course au complet, mais avec une crevaison à la fin.

Prendre sa place

Même si le résultat est décevant, voire frustrant compte tenu du début de la course, Lessard a l’impression d’avoir envoyé un message clair aux autres pilotes.

J’ai roulé parmi les vétérans pendant une grosse partie de la course, je pense qu’ils commencent à me respecter de plus en plus. Il commence à voir qu’ils n’auront pas le choix de me respecter parce que je vais courir autour d’eux autres pas mal toute la saison. Raphaël Lessard

Plus à l'aise qu'à sa première course à Charlotte, le jeune homme originaire de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté une conduite plus téméraire, une manière pour lui de faire sa place parmi les coureurs aguerris du circuit.

En fin de semaine, j’étais plus agressif que d’habitude, confie-t-il. J’étais plus confortable, j’étais plus confiant, ç'a paru. On a roulé dans le peloton de tête assez longtemps.

Faut que tu prennes ta place. Si tu ne la prends pas tout de suite, tu ne la prendras jamais. On va continuer dans cette lignée-là (rires).

La camionnette Toyota de Raphaël Lessard Photo : Getty Images / Chris Graythen

Les mesures liées à la COVID-19 compliquent les choses

La série NASCAR a été un des premiers sports professionnels à reprendre ses activités après une pause forcée due à la pandémie de COVID-19. Des mesures strictes sont suivies par les équipes, dont la prise de température de tous les membres et le port du masque. Et les courses se font à huis clos.

Si l’absence de spectateurs n’a pas nécessairement de répercussions directes sur les épreuves, le fait que les essais libres et les qualifications soient annulés vient compliquer la vie des pilotes, en particulier pour une recrue.

Lessard, qui a passé une grande partie du confinement à travailler avec un simulateur de course et à étudier les pistes, est conscient de cette difficulté supplémentaire.

C’est vraiment différent parce que les essais aident normalement à ajuster la camionnette, faire des ajustements pour la course, dit-il. Maintenant, c’est comme un guess, si la camionnette ne va pas trop bien, tu n’as vraiment pas de temps pendant la course pour l’améliorer.

C’est comme apprendre à conduire dans le trafic à Montréal, avec trois voies de chaque côté (rires), c’est vraiment spécial. Mais je suis content de ma première fois à Atlanta, j’ai adoré la piste. Raphaël Lessard

En attendant de décortiquer la course lors de la traditionnelle rencontre du lundi avec son équipe, dont son illustre coéquipier et mentor Kyle Busch, le Beauceron y voit une autre occasion en or de prendre de l’expérience.

Chaque fois qu’on fait une erreur, on gagne de l’expérience et on apprend de nos erreurs, assure-t-il. C’est plate parce que je suis quand même assez dur sur moi-même, je veux avoir de bons résultats.

C’était ma première fois sur cette piste-là, pas de pratiques, pas de qualifications, rouler dans le top 5, j’étais vraiment content.

C’est avec candeur et confiance, mélange qui lui a permis de gravir les échelons de la course automobile, que Lessard entrevoit le reste de la saison de NASCAR, avec comme prochain arrêt Homestead, en Floride, le 13 juin.