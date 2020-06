Discrimination raciale : la VP de la LNH Kim Davis est fière de la réponse des joueurs

Lorsqu’il est question d'égalité raciale, la vice-présidente de l'impact social, des initiatives de croissance et des affaires législatives de la LNH, Kim Davis, veut que les paroles se transforment en actions concrètes.

Kim Davis est passée par toute une gamme d’émotions dans les derniers jours.

D’abord, celles lorsqu'elle a vu la vidéo de la mort de George Floyd sous le genou d'un policier blanc dans les rues de Minneapolis. Et celles vécues en constatant l'ampleur des manifestations qui ont suivi aux quatre coins des États-Unis.

L'épuisement... l'optimisme, l'espoir, la persévérance, a-t-elle énuméré. L'épuisement, je crois, parce que ça ressemble à de nombreux moments dont j'ai été témoin. Et je suis anxieuse.

Anxieuse parce que Davis, qui est Afro-Américaine, espère que les discussions très importantes qui se déroulent actuellement à propos du racisme systémique, de la brutalité policière et de la justice sociale se transformeront en gestes concrets non seulement dans la société, mais également dans son sport.

Plusieurs joueurs de la LNH ont publié divers messages sur les réseaux sociaux depuis la mort tragique de Floyd le 25 mai.

Tout a commencé avec l'attaquant des Sharks de San José, Evander Kane, un Afro-Canadien, qui a réagi rapidement et obtenu l'appui public du propriétaire de l'équipe Hasso Plattner.

Les gazouillis et les vidéos ont continué à déferler, notamment de la part de P.K. Subban, un autre Afro-Canadien, et d'Auston Matthews, un Latino-Américain.

Plusieurs joueurs étoiles ont également dénoncé la discrimination raciale, dont Connor McDavid, Sidney Crosby, Alex Ovechkin, Jonathan Toews, Steven Stamkos et Braden Holtby.

Blake Wheeler a rencontré les journalistes pendant une vidéoconférence qui a duré près de 40 minutes, et toutes les questions relatives au plan de relance des activités de la LNH cet été, en pleine pandémie de coronavirus, semblaient futiles.

Tyler Seguin a manifesté de manière pacifique à Dallas. Zdeno Chara en a fait autant à Boston.

Les joueurs de la NBA et de la NFL ont l'habitude de se prononcer sur divers enjeux de société. Au hockey, cependant, l'histoire est différente; un sport où le conformisme, et non les opinions discordantes, fait la plupart du temps la loi.

Mais quelque chose a changé, dernièrement.

Nous sommes conscients que d'un point de vue culturel dans notre sport, il n'est pas pratique courante pour les joueurs de discuter d'enjeux de société, a convenu Davis, qui a précisé qu'au moins 110 joueurs ont publié divers messages sur les réseaux sociaux. Des gens ont passé la semaine à répéter que pour notre ligue, discuter de la question raciale et d'évoquer Black Lives Matter dans la même phrase, c'est quelque chose d'inédit.