Les joueurs de la NBA veulent discuter avant de revenir au jeu

Au lendemain de l'approbation par les propriétaires du plan soumis par le commissaire Adam Silver, celle des joueurs était quasiment une formalité, avaient estimé plusieurs médias.

Or, après une réunion vendredi, les joueurs n'ont pas donné leur feu vert définitif. Une position d'attente qui, sans être de nature à bloquer le processus, témoigne de certaines de leurs réserves.

Le syndicat des joueurs a approuvé de nouvelles négociations avec la NBA sur un scénario de retour au jeu à 22 équipes pour redémarrer la saison 2019-2020 de la NBA. Divers détails restent à négocier et l'acceptation de ce scénario exige encore que toutes les parties parviennent à un accord sur toutes les questions relatives à la reprise du jeu , indique le communiqué sans plus de détail.

La veille, après l'annonce faite par Adam Silver de son plan de reprise, la directrice générale de la NBPA Michelle Roberts s'était dite « surprise » d'apprendre que la date de début de la prochaine saison avait été fixée au 1er décembre, avec un retour à l'entraînement prévu autour du 10 novembre.

La saison actuelle devant se terminer le 12 octobre au plus tard, si les finales se jouent en sept matchs, cela ne laisserait en effet qu'un mois de repos pour les finalistes et à peine un peu plus pour les joueurs qui ont participé aux séries.

Selon le plan prévu par la NBA, validé jeudi par 29 des 30 patrons de franchises, le jeu reprendrait le 31 juillet à Orlando où seraient rassemblées 22 équipes au complexe ESPN Wide World of Sports, qui dispose de trois salles, ainsi que d'hôtels capables d'accueillir les délégations limitées à 35 personnes.

Chaque équipe jouerait huit matchs du reste la saison. Après quoi, des barrages éventuels auraient lieu pour la 8e place qualificative pour les séries, lesquelles se disputeraient de façon classique au meilleur des sept matchs jusqu'au 12 octobre maximum.