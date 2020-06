Les entreprises d’écotourisme soulagées par le déconfinement

Dans une roulotte installée près du bâtiment principal, le copropriétaire Hugo Bastien cachait pourtant mal sa joie. Quelques heures plus tôt, le gouvernement du Québec venait d’autoriser le déconfinement progressif des entreprises d’écotourisme comme la sienne, en même temps que les sports d’équipe.

On commençait à avoir peur d’être oubliés parce qu’on tombait un peu entre les craques, confie l’entrepreneur qui a ouvert Tyroparc en 2014. On commençait à trouver ça stressant et on craignait de devoir renoncer à notre saison estivale.

Hugo Bastien, au centre, copropriétaire de Tyroparc Photo : Courtoisie : Tyroparc

Le centre, qui offre des parcours de tyrolienne, de via ferrata et d’hébertisme aérien devra se priver des sorties des camps jour qui représentent environ 1000 de ses 15 000 visiteurs par saison.

En fait, Hugo Bastien prévoit que son entreprise réussira seulement à générer la moitié de ses revenus de l’an dernier. Bien sûr, il est impossible de rattraper le temps et les revenus perdus depuis trois mois.

La nouvelle réalité sanitaire forcera aussi Tyroparc à limiter le nombre de clients par jour. En fait, chaque pièce d’équipement devra être lavée et désinfectée avant d’être prêtée à un nouvel utilisateur le lendemain.

De plus, des stations de désinfection des mains seront installées à flanc de montagne parce qu’il est bien sûr impossible de décontaminer une paroi rocheuse entre chaque client.

Tout sera fait pour limiter les contacts entre les guides et les clients. Une section plus difficile du parcours restera même fermée.

Des adeptes de via ferrata sur une paroi des Laurentides Photo : Courtoisie : Tyroparc

On n’ouvrira pas parce que les gestes de sauvetage ou d’aide à la progression sont plus courants à cet endroit et on veut limiter les contacts, explique Hugo Bastien. Quand nos guides auront à intervenir en touchant aux clients, ils le feront avec un masque. Sur nos plates-formes, on va tenter d’éviter les contacts face à face dans les zones de transition.

Appel à la solidarité des touristes québécois

Pierre Gaudreault est directeur général d’Aventure Écotourisme Québec. L’association représente 140 entreprises qui emploient environ 4000 guides certifiés.

Il est lui aussi soulagé de l’annonce du gouvernement du Québec, même si ses membres ne sont pas sortis du bois pour autant. Chaque secteur d’activité devra adapter sa pratique.

Ce sera plus complexe en rafting par exemple, explique Gaudreault. Nos guides vont devoir faire preuve d’imagination pour respecter les consignes de la santé publique. Ils vont peut-être suggérer un plus petit raft par famille ou encore naviguer sur de plus petits rapides pour encadrer les gens le mieux possible en respectant la distanciation

Les guides de rafting devront faire preuve d'imagination. Photo : Isaë Talabert

Pierre Gaudreault n’est pas inquiet du respect des nouvelles mesures de sécurité imposées, mais il concède que l’absence de touristes étrangers aura un impact considérable.

Les touristes européens francophones représentent environ 40 % des clients des guides québécois chaque été, analyse Gaudreault. Ce sont des gens qui ont des moyens financiers et qui dépensent beaucoup pendant leur voyage. Il y aura assurément un manque à gagner et on espère que la clientèle québécoise, moins portée sur les voyages à l’étranger cet été, souhaitera découvrir le Québec par nos activités.

Hugo Bastien espère aussi que les touristes québécois seront nombreux à se laisser tenter par les activités de tourisme d’aventure. La fin du confinement lui permet d’entrevoir l’avenir un peu plus positivement.

On était en train d’évaluer de nouvelles façons de générer des revenus avec notre bout de forêt, par exemple en aménageant des pistes de vélo de montagne, confie l’entrepreneur. On regardait même pour aller chercher des revenus en vendant du bois.

Mais pour les prochains jours, son équipe et lui mettront les bouchées doubles pour ouvrir le centre dès que possible. Ensuite, il terminera la construction de son parcours d’hébertisme dont les travaux ont été arrêtés en raison de la pandémie.