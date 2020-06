Michael Jordan fait un don de 100 millions de dollars pour l'égalité raciale

Michael Jordan et la marque Jordan, de Nike, ont annoncé vendredi qu'ils s'engageaient à donner 100 millions de dollars lors des 10 prochaines années pour « l'égalité raciale, la justice sociale et un plus grand accès à l'éducation ».

Dimanche, dans une rare prise de position politique de l'ancienne gloire des Bulls, Jordan avait soutenu les manifestations qui ont cours aux États-Unis dans la foulée de la mort de George Floyd aux mains d'un policier de Minneapolis, le 25 mai dernier.

« Black Lives Matter. Ce n'est pas une déclaration qui devrait susciter la controverse. Jusqu'à ce que soit enrayé le racisme endémique que permettent nos institutions, nous nous engageons à protéger et à améliorer les vies des personnes noires », écrit Jordan dans un communiqué publié vendredi après-midi.

Cette promesse de don est certainement la plus grosse jamais faite par une personnalité du monde du sport à l'endroit d'organisations caritatives à but non lucratif.

La fortune personnelle de Jordan, considéré comme le plus grand joueur de l'histoire de la NBA et propriétaire de la franchise des Hornets de Charlotte, est estimée à 2,1 milliards de dollars.

Dans la série documentaire The Last Dance, parue ce printemps et consacrée à la dynastie des Bulls de Chicago dans les années 1990, un passage était consacré à la fameuse réplique teintée de cynisme, les républicains achètent aussi des chaussures , prononcée par Jordan dans un cadre privé, alors qu'il lui avait été reproché de ne pas soutenir la candidature sénatoriale d'un candidat démocrate noir face à un républicain blanc aux opinions racistes notoires.