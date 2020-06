Souvenirs olympiques : Donovan Bailey et le relais - Atlanta 1996 (intégrale)

Un an après son titre de champion du monde sur 100 m, Donovan Bailey est propulsé en finale de l’épreuve reine des Jeux olympiques, à Atlanta.

Quelques jours plus tard, il retrouve la foule partisane en compagnie de Bruny Surin et ses coéquipiers pour le très attendu relais 4 x 100 m. Revivez leurs performances en or, qui ont su restaurer l’image de l’athlétisme canadien, jusque-là bien entachée par le scandale Ben Johnson.