Le plan de relance de la NBA approuvé

Selon la formule adoptée, chaque équipe disputera huit matchs afin de déterminer son rang dans les séries éliminatoires. Une éventuelle compétition serait créée afin de distribuer le dernier laissez-passer disponible dans les associations de l’Est et de l’Ouest.

Il s'agit de l'étape la plus importante à franchir jusqu'ici dans la tentative de la NBA de relancer ses activités, interrompues il y a un peu plus de trois mois à cause de la pandémie.

Il reste encore plusieurs détails à régler d'ici à la reprise des activités, dont ceux relatifs aux tests de dépistage de la COVID-19 à partir du moment où les équipes se présenteront au ESPN Wide World of Sports le mois prochain, ainsi que ceux de l'analyse des pertes financières d'une saison écourtée.

L’approbation par le bureau des gouverneurs du format de redémarrage est une étape nécessaire vers la reprise de la saison de la NBA, a déclaré le commissaire Adam Silver. Alors que la pandémie de la COVID-19 présente de formidables défis, nous espérons terminer la saison de manière sûre et responsable sur la base de protocoles stricts en cours de finalisation avec les responsables de la santé publique et les experts médicaux.

Nous reconnaissons également que, au moment où nous nous préparons à reprendre le jeu, notre société est ébranlée par les récentes tragédies de violence raciale et d'injustice. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos équipes et nos joueurs pour utiliser nos ressources collectives et notre influence afin de résoudre ces problèmes de manière très réelle et avec des moyens concrets.

La NBA a aussi confirmé jeudi que la loterie pour le repêchage se tiendrait le 25 août, tandis que le repêchage aurait lieu le 15 octobre. La saison 2020-2021, elle, se mettrait en branle le 1er décembre.

Une source, qui a aussi requis l'anonymat pour discuter avec l'Associated Press puisque les pourparlers se poursuivent, a mentionné que l'Association des joueurs et la NBA continuent de travailler sur un document exhaustif qui vise à mettre sur pied un protocole médical. Les détails de ce document seront partagés aux équipes après la fin des discussions et les équipes devraient les recevoir bien avant leur arrivée, prévue vers la mi-juillet, à Orlando.

Si les 22 clubs qui se rendront à Disney disputent leurs huit matchs réglementaires avant le début des séries éliminatoires, alors la NBA aura présenté 1059 matchs de saison, soit 171 de moins que prévu, ce qui pourrait coûter environ 600 millions aux joueurs en salaire.

Ces 22 équipes disputeraient au total entre 71 et 75 matchs de saison, à condition que la portion du calendrier à Disney soit complétée. Les équipes qui ne se seront pas qualifiées pour la relance des activités verront leur campagne prendre fin après avoir disputé entre 64 et 67 rencontres.

Une fin de saison en octobre

Ainsi, l'un des principaux obstacles à la relance s'est maintenant volatilisé. Et si les choses se déroulent comme prévu, le champion de la NBA sera couronné en octobre. La saison pourrait se conclure à l'automne si la ligue adopte le même format éliminatoire qu'à l'habitude, c'est-à-dire que chaque tour est disputé selon un format au meilleur des sept rencontres.

Les équipes devraient être en mesure d'entamer leur camp d'entraînement à la fin du mois de juin et de faire leur entrée au complexe de Disney vers le 7 juillet. Une fois là-bas, les camps se poursuivront et les équipes auront l'occasion de disputer des matchs préparatoires contre d'autres clubs avant la relance du calendrier.

Ainsi, puisque le plan a été approuvé, l'Association de l’Ouest enverra 13 équipes à Disney, tandis que l'Association de l’Est en comptera 9.

Les Bucks de Milwaukee, les Lakers de Los Angeles, les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston ont déjà confirmé leur place pour les séries. Puisqu'il ne reste que huit rencontres à disputer, cela signifie que le Heat de Miami, les Pacers de l'Indiana, les 76ers de Philadelphie, les Clippers de Los Angeles, les Nuggets de Denver, le Thunder d'Oklahoma City et les Rockets de Houston sont également qualifiés.

Les Mavericks de Dallas sont pratiquement assurés de se qualifier, puisqu'ils ont sept matchs d'avance sur les Grizzlies de Memphis, actuellement 8es.

Les Grizzlies batailleront donc avec les Trail Blazers de Portland, les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, les Kings de Sacramento, les Spurs de San Antonio et les Suns de Phoenix pour la 8e place dans l'Ouest.

Dans l'Est, les Wizards de Washington se trouvent à six matchs des Nets de Brooklyn et de la 7e place, ainsi qu'à 5,5 matchs du Magic d'Orlando, 8e, à distance de frappe de provoquer la tenue d'une série de qualification.

La NBA a suspendu sa saison le 11 mars pour une durée indéterminée quand Rudy Gobert, du Jazz de l'Utah, est devenu le premier joueur de la ligue à contracter la COVID-19. Dix joueurs de la NBA,https://ici.radio-canada.ca/sports/1662550/rudy-gobert-patient-zero-de-la-covid-19-dans-la-nba-sexcuse qui n'ont pas tous été identifiés, ont subi un test positif. Mais le commissaire Adam Silver a déclaré que le total est plus élevé.

Le complexe ESPN Wide World of Sports est un retour de la NBA. Il compte 255 acres avec plusieurs arénas qui pourraient accueillir des matchs de façon simultanée. Il a notamment servi de site pour le Championnat mondial junior de la NBA au cours des dernières années.

La G League annule sa saison

Par ailleurs, la G League a annoncé plus tard en après-midi qu’elle annulait le reste de sa saison qui devait, initialement, prendre fin le 28 mars.

La ligue mineure de la NBA avait interrompu ses activités le 12 mars, au lendemain de la NBA.

La G League annoncera les lauréats de ses prix de fin de saison.