Nostradamus Courteau et la pandémie

Dès le début de son intervention, Lappy croise toutefois le regard de Tyler Arnason, qu’il considère comme un mauvais coéquipier. Arnason manque de sérieux dans tous les aspects de sa vie, et l’intense attaquant québécois juge qu’il influence négativement les jeunes joueurs de l’équipe.

En apercevant Arnason, Laperrière pète les plombs et se met à l’enguirlander. Souviens-toi de ce que je vais te dire! C’est ta dernière maudite saison dans cette ligue! Tu ne joueras plus jamais dans cette maudite ligue! Cette scène cause tout un émoi dans le vestiaire.

L’Avalanche termine finalement sa saison avec 69 points, au dernier rang de l’Association de l’Ouest. Le lendemain du dernier match, lors du dernier souper d’équipe, Laperrière et Arnason en viennent presque aux coups. Et pendant que ses coéquipiers le retiennent, Laperrière lui répète sa prédiction du mois de février : Tu es un cancer et tu ne joueras plus jamais dans cette maudite ligue!

Ian Laperrière, qui m’a raconté cette anecdote dans le cadre de la rédaction de Confessions sportives, la conclut sur cette note : Arnason n’a jamais rejoué dans la LNH par la suite. Nostradamus l’avait prédit!

Depuis ce temps, chaque fois que quelqu’un formule une prédiction audacieuse dans le monde du hockey et qu’elle finit par se réaliser, j’ai une pensée pour le bon Lappy. Et je me dis : Nostradamus l’avait prédit.

Tout cela nous mène à Gilles Courteau, qui a formulé mardi une prophétie 1000 fois plus audacieuse.

Lors d’une visioconférence de presse, le commissaire de la LHJMQ a déclaré que les 60 équipes du hockey junior majeur canadien (Ligue de l’Ouest, Ligue de l’Ontario et LHJMQ) s’attendent à entreprendre leur prochain calendrier à compter du 1er octobre avec… des spectateurs dans les gradins!

Nous avons entrepris des démarches avec les quatre instances gouvernementales où nous opérons – au Québec, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick – et nous les avons informées de notre intention d’amorcer la saison le 1er octobre, avec la garantie absolue que nous allons respecter les directives de la santé publique. Nous sommes à finaliser un programme exhaustif de retour au jeu, qui sera accompagné d’un programme de contingence , a indiqué le commissaire du circuit junior majeur québécois.

La LHJMQ a annulé le reste de sa saison le 17 mars dernier. Photo : Radio-Canada

Il a aussi déclaré que son objectif ne consiste pas à entreprendre la saison en présentant des matchs à huis clos. Les équipes de la LHJMQ amassent la majorité de leurs revenus avec la vente de billets. Et comme l’expliquaient des dirigeants d’équipes en mars dernier, de simples baisses de revenus du côté des assistances ou des commandites locales seraient suffisantes pour placer la plupart des organisations en grande difficulté.

En ce moment, avec l’évolution du déconfinement, nous avons confiance de pouvoir accueillir un certain pourcentage de spectateurs dans nos amphithéâtres , a renchéri Gilles Courteau, dont le point de presse était organisé en marge du repêchage de la LHJMQ, qui s'amorcera vendredi soir.

Ce serait un euphémisme de dire que le discours de Gilles Courteau détonne par rapport à celui des instances gouvernementales et des autorités de la santé publique. Et même par rapport aux démarches extrêmement méticuleuses entreprises par les grandes ligues nord-américaines.

Depuis des semaines, des ligues professionnelles comme la LNH, la MLB et la NBA tentent de négocier avec leurs athlètes des protocoles acceptables pour reprendre leurs activités à huis clos. En s’appuyant sur leurs importantes ressources financières, ces ligues cherchent aussi des moyens de pouvoir tester leurs athlètes le plus souvent possible afin de pouvoir repérer rapidement ceux qui pourraient être atteints par la COVID-19.

Ce qui ajoute au caractère surréaliste de l’affaire, c’est qu’au même moment où le commissaire de la LHJMQ faisait ces déclarations, mardi, Hockey Québec rendait public son plan d’action en vue de la prochaine saison. Et ce plan, qui correspond en tous points à ce qui avait été publié dans cette chronique à la fin d’avril dernier, annonce une saison totalement différente de celle envisagée par les dirigeants du hockey junior.

Forcés par la santé publique et le ministère de l’Éducation d’organiser le hockey mineur autrement en raison des exigences de distanciation physique qui auront cours encore longtemps selon les spécialistes, les dirigeants de HQ ont accouché d’une formule qui prévoit des formations réduites de moitié et des matchs locaux disputés à 3 contre 3 ou à 4 contre 4, sans contacts physiques.

La Fédération québécoise de hockey sur glace interdira notamment à ses membres de faire du covoiturage. Elle exigera par ailleurs que des bénévoles soient postés à l’entrée des arénas afin de questionner les joueurs et leurs accompagnateurs sur leur état de santé.

HQ se réserve le droit de restreindre à un seul parent par joueur le droit de franchir les portes des arénas. Elle demandera que les joueurs se présentent à l’aréna seulement 10 minutes avant le début de leur activité, déjà vêtus de leur équipement, afin de n’avoir que leurs patins à chausser. Et les joueurs n’auront pas le droit de prendre leur douche après les matchs ou les entraînements. Ils devront quitter les lieux immédiatement après.

Hockey Québec souligne à grands traits que le respect de ces directives sera indispensable et que les circuits d’excellence de la fédération, comme la Ligue midget AAA, seront tenus de s’y soumettre.

Si la prédiction de Gilles Courteau se réalise, nous assisterons donc à la naissance d’une sorte d’univers parallèle au sein du hockey québécois au cours des prochains mois. Ça risque d’être fort spectaculaire.

Prenons, par exemple, le cas d’un joueur du midget AAA qui sera sélectionné par une équipe de la LHJMQ lors du repêchage de cette fin de semaine.

Quelque part vers la fin de l’été, cette verte recrue de 16 ans sera appelée à se rendre au camp d’entraînement de son équipe junior en compagnie d’une quarantaine ou d’une cinquantaine d’autres joueurs.

Si la LHJMQ a l’intention de présenter une saison « normale », ce jeune se joindra à un camp qu’on peut imaginer conventionnel. Il participera donc à des séances d’entraînement ou à des matchs simulés, ainsi qu’à des matchs préparatoires avec des joueurs provenant de partout au Québec, des Maritimes et même d’Europe. Il y aura évidemment des contacts physiques sur la patinoire. Peut-être même des bagarres. Et tout ce beau monde se côtoiera de près sur le banc et au vestiaire.

Les joueurs de hockey se côtoieront encore de près au banc. Photo : Océanic de Rimouski / Iften Redjah

S’il se taille une poste au sein de son équipe junior, ce jeune sera placé en pension dans une famille à la fin du camp. Puis, quand la saison commencera, il disputera des matchs et s’entassera à bord d’un autobus avec ses coéquipiers, entraîneurs, soigneurs et préposés à l’équipement pour voyager à travers le Québec et les Maritimes et jouer des rencontres devant des foules rassemblées dans les gradins.

À l’inverse, si ce même jeune homme est retranché et qu’on le renvoie à son équipe midget AAA, il devra respecter les consignes formulées par Hockey Québec et pratiquer un sport aseptisé devant des gradins presque vides afin de protéger sa santé et celle de ses concitoyens.

Imaginez un peu les débats!

Si les décideurs du hockey junior parviennent à convaincre les gouvernements du bien-fondé de leurs démarches, ça pourrait aussi créer de bien drôles de situations.

Dans une même ville, un parent pourrait se faire interdire de franchir la porte d’entrée d’un aréna pour aller voir jouer son fils ou sa fille de 12 ans. Mais le même jour, le même parent pourrait entrer dans un amphithéâtre de la LHJMQ avec toute sa famille, en compagnie de 1000 ou 2000 autres personnes, pour assister à un match de hockey junior!

Vu sous cet angle, avouez que ça vaudra la peine de suivre cette affaire.

Certains soutiennent que la LHJMQ ne pourra jamais lancer sa saison en octobre et que les propos de Gilles Courteau (tenus trois jours avant le repêchage de la LHJMQ, rappelons-le) visaient d’abord à retenir les espoirs qui jonglent avec l’idée de s’expatrier aux États-Unis pour poursuivre leur apprentissage.

En effet, les dirigeants de l’USHL, le principal circuit junior américain, ont déjà annoncé leur intention de mener leurs affaires comme d’habitude la saison prochaine.

Le hic, comme le fait remarquer un agent, c’est que le climat social est plutôt volatile chez nos voisins du sud par les temps qui courent. Et que le résultat de l’élection présidentielle de novembre prochain ne sera peut-être pas de nature à calmer les esprits. En plus, les Américains sont loin d’en avoir fini avec la COVID-19.

On a beau la retourner dans tous les sens, l’idée lancée mardi par la LHJMQ semble totalement déconnectée de la réalité en ce début de mois de juin.

Certains argueront que beaucoup de choses peuvent survenir en l’espace de quatre mois. Surtout en temps de pandémie. Il y a toutefois des données qui ne risquent pas de changer d’ici le 1er octobre. La COVID-19 flottera encore dans l’air, notamment, et aucun vaccin ne sera disponible pour protéger la population.