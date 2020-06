Un espoir olympique de 11 ans en planche se fracture le crâne

Une planchiste de 11 ans, qui espère devenir l’an prochain la plus jeune athlète olympique de l’histoire de la Grande-Bretagne, a subi une fracture du crâne et de quelques os de la main gauche à la suite d’une chute pendant un entraînement, en Californie, jeudi dernier.

Sky Brown a publié une vidéo de sa chute sur son compte Instagram et a rassuré ses admirateurs en leur disant qu’elle se sentait bien et qu’elle allait travailler encore plus fort à son retour sur sa planche.

Habituellement, je ne publie pas ni ne parle de mes chutes parce que je veux que les gens voient du plaisir dans ce que je fais, a-t-elle dit. Mais il s’agissait de ma pire chute. Je veux simplement que tout le monde sache que je vais bien.

Je vais repousser les limites pour les filles avec ma planche et mon surf. Je vise l’or en 2021 et rien ne m’arrêtera. Sky Brown

La BBC rapporte qu'elle a été transportée à l’hôpital par hélicoptère et qu’elle était inconsciente à son arrivée. On s’attend maintenant à ce qu’elle se rétablisse complètement de ses blessures.

Elle est tombée tête première, et sur la main , a raconté son père à la BBC.

À son arrivée à l’hôpital, tous avaient peur pour sa vie. Sky a vécu la plus terrible chute de sa vie et elle est chanceuse d’être en vie. Elle reste positive et forte et l’équipe médicale en est étonnée. Stewart Brown, père de Sky

Aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, Sky Brown veut abaisser la marque de la nageuse Margery Hinton qui avait 13 ans et 43 jours quand elle a participé aux JO d’Amsterdam en 1928.

Cinq sports, dont la planche à roulettes, le baseball et le surf, s'ajouteront au programme des Jeux de Tokyo, une initiative du Comité international olympique visant à attirer un auditoire plus jeune.