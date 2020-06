Les joueurs de la MLS confirment le retour au jeu

L’Association des joueurs de la MLS (MLSPA) a annoncé mercredi que ses membres avaient approuvé un nouveau projet de convention collective qui sera en vigueur jusqu’à la fin de 2025. Les joueurs se rendront donc en Floride pour un tournoi estival.

Le tournoi d'Orlando était un point important, a noté le gardien de l'Impact et représentant syndical, Evan Bush. Les joueurs étaient enthousiastes de revenir au jeu, mais aussi nerveux de se rendre en Floride pour plusieurs raisons. Ça a animé plusieurs de nos discussions des six à huit dernières semaines. Nous aurions aimé reprendre les matchs dans nos marchés, mais ça n'était pas possible actuellement. Nous avons accepté le tournoi d'Orlando.

En février, la MLS et la MLSPA s’étaient entendues pour une nouvelle convention collective qui aurait été en vigueur jusqu’à la fin de la saison 2024. En raison de la pandémie de la COVID-19, cette entente n’avait jamais été adoptée officiellement.

Une situation qui a placé les joueurs dans une position précaire et mené à des réductions de salaire, estime Bush.

Dans le contexte actuel, les discussions avaient repris entre les deux parties à propos non seulement d’un retour au jeu, mais aussi des modalités de la future convention collective. Certaines complications à la table de négociations ont mené, plus tôt cette semaine, à une menace de lock-out de la part de la ligue et à un boycottage des séances d’entraînement par les joueurs.

Dimanche, quand nous avons envoyé notre proposition à la ligue, nous croyions qu'en moins de 24 heures, ce serait réglé, a expliqué Bush. Malheureusement, le commissaire, agissant selon son propre jugement, a cru bon envoyer une autre proposition qui contenait un langage différent, notamment sur les cas de force majeure. Ça aurait été impossible pour les joueurs d'accepter cela.

De menacer ensuite les joueurs de lock-out, c'était du jamais vu pour notre syndicat. Ça a mené à du ressentiment chez certains joueurs. C'est devenu très vif. J'en ai eu du mal à dormir, puisque j'étais directement engagé dans toutes les discussions, a poursuivi Bush. Mais le message envoyé lundi a été bien compris aux bureaux de la ligue et sa réponse a été en conséquence.

Les derniers mois ont été difficiles, de toute évidence, et les négociations l'ont été également [...] Mais heureusement, nous sommes parvenus à nous entendre. Nous pourrons donc retourner au travail et offrir notre produit aux amateurs de soccer , a déclaré le commissaire Don Garber, en rappelant que la MLS prévoit des pertes de 1 milliard de dollars cette saison en raison de la pandémie.

Un goût amer

Le commissaire Garber a indiqué que la ligue avait notamment obtenu une rationalisation du salaire des joueurs de l'ordre de 5 % pour 2020, une baisse bien inférieure à celle que nous recherchions , a-t-il admis, ainsi qu'un partage des revenus des droits de télédiffusion entre la ligue et la MLSPA qui sera de 25 % jusqu'en 2022, avant de chuter à 12,5 % en 2023, et de retourner à 25 % pour 2024 et 2025.

Nous n'avons disputé que deux matchs jusqu'ici cette saison, et le mot-clé, ici, est incertitude, a-t-il confié. Car nous ignorons toujours à quel moment nous retournerons au jeu, combien de matchs nous présenterons, et que pourrons-nous offrir à nos partenaires commerciaux? Il fallait donc pouvoir offrir un nombre minimum de matchs, un cadre certain pour nos partenaires et nos partisans.

La MLSPA avait affirmé par communiqué dimanche que ses membres avaient voté pour des réductions de salaire réparties parmi tous les joueurs, des diminutions des bonis remis aux équipes et aux joueurs ainsi que d’autres concessions sur les modalités actuelles et futures de la convention collective .

ESPN avait toutefois rapporté par la suite que les deux parties étaient encore éloignées sur certains enjeux, dont l’inclusion d’une clause de force majeure à la convention dans le cas d’une situation comme une pandémie et les modalités du partage des revenus des droits médiatiques à partir de 2023.

Nous ne claironnons pas aujourd'hui, car ce n'est pas une victoire. C'est une situation finalement résolue qui permet aux deux parties de s'en sortir avec des pertes minimales. Ni les joueurs ni la ligue ne sont heureux de la façon dont les choses se sont passées , soutient Bush.

Je crois que les joueurs sont aussi satisfaits qu'ils le peuvent (de cette entente) en vertu des circonstances actuelles. La réaction du commissaire Garber a par contre laissé un goût amer au groupe [...] En fin de compte, nous avons convenu d'une entente qui protège les deux côtés : les joueurs jusqu'à la fin de la saison et la ligue en limitant les pertes de revenus.

La saison 2020 de la MLS est interrompue depuis le 12 mars.

Le tournoi en Floride

Don Garber n'est pas entré dans les détails du tournoi qui sera présenté à l'ESPN Wide World of Sports d'Orlando, en Floride. Il n'a pas dit non plus si les joueurs seront tous tenus d'y participer. Des rumeurs veulent que les équipes arrivent le 24 juin et que les matchs commencent le 1er juillet.

Il faut que vous sachiez que notre plan est deux fois plus modeste que celui que nous avions bâti initialement. Et par le fait même, les revenus que nous pourrons en tirer seront moindres. Il est cependant satisfaisant pour la ligue et la MLSPA , a-t-il dit, avant de préciser que la ligue avait mis de cinq à six semaines à le développer.

Les gens risquent d'être impressionnés par la qualité du produit que nous offrirons (à Orlando). Il y aura plus de caméras que lors des matchs traditionnels diffusés sur les chaînes ESPN et Fox, et la technologie sera mise à l'avant-scène. Ça demandera des investissements énormes, et des concessions énormes des joueurs, puisqu'ils seront confinés loin de leur résidence pour un maximum de 35 jours, le temps du tournoi.

Ce n'est pas une tâche facile. Mais elle ne le sera pas non plus pour la LNH ou la NBA, qui songent aussi à ce type de format de compétition. Mais c'était devenu une nécessité (pour la MLS) , a-t-il conclu.