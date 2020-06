Mathieu Betts en quête d'expérience professionnelle

D'abord, l'enseignant suppléant en éducation physique. Puis, le joueur de football. Dire que le nouveau coronavirus a quelque peu freiné les aspirations professionnelles de Betts relèverait de l'euphémisme.

Le détenteur d'un baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université Laval a officiellement pu commencer à travailler dans son champ d'expertise à l'hiver 2020, dans une école secondaire de Québec.

C'est un milieu qui m'anime, j'aime côtoyer les jeunes, les voir avoir une certaine progression, interagir avec eux, dit Betts. Je trouve que c'est un beau domaine, que c'est positif, et je suis content de m'impliquer là-dedans.

Son baptême dans l'enseignement a cependant été de courte durée. À peine plus de deux mois pour emmagasiner de l'expérience, puisque tous les établissements scolaires ont temporairement fermé leurs portes à la mi-mars, à la demande du gouvernement Legault, pour freiner la propagation de la COVID-19 dans la province.

Ça a quand même affecté mon quotidien, ça faisait partie de ma routine. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Même si en ce moment je me concentre à 100 % sur ma carrière de joueur de football professionnel, je trouve ça le fun de continuer à baigner là-dedans parce que c'est un milieu qui m'intéresse pour l'après-football. Mathieu Betts, joueur de ligne défensive des Eskimos d'Edmonton

Je ne suis pas encore un enseignant aguerri. Mais justement, c'était de prendre de l'expérience, tout simplement. Comme ça, lorsque je déciderai que c'est ce que je veux faire de ma vie [professionnelle], au moins, je ne repartirai pas de zéro et j'aurai un certain bagage , explique-t-il.

Mathieu Betts (no 9) s'est absenté durant la majeure partie de la saison 2019 des Eskimos d'Edmonton puisqu'il participait au camp d'entraînement des Bears de Chicago. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Quelque deux semaines après avoir compris qu'il devrait s'armer de patience avant de renouer avec son emploi d'enseignant, la Ligue canadienne de football (LCF) a fait coup double en suspendant les activités de son circuit.

Même si l'ailier défensif des Eskimos d'Edmonton s'y attendait, que rien ne laissait place à la surprise dans l'annonce du commissaire Randy Ambrosie à la fin mars, il n'en demeurait pas moins profondément déçu.

C'est sûr qu'on vit beaucoup d'incertitudes. [Le football] c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut faire. Ça aurait fait deux semaines que le camp d'entraînement serait lancé et on commencerait bientôt la saison... C'est sûr que ce n'est pas une situation agréable, mais on continue de souhaiter qu'il y ait une saison 2020, peu importe la forme qu'elle prenne, tant qu'il peut y en avoir une en assurant la sécurité des joueurs, des fans et du personnel des équipes. Mathieu Betts, joueur de ligne défensive des Eskimos d'Edmonton

Ce n'est vraiment pas l'idéal. En fait, l'an passé, je n'ai pas eu l'occasion de disputer une saison complète à Edmonton, ni faire le camp d'entraînement. Je suis arrivé tardivement dans la saison puisque j'étais à Chicago [avec les Bears]. J'avais hâte, j'étais excité, je voyais une grande occasion pour moi d'enfin vivre une saison avec un camp d'entraînement en bonne et due forme dans la LCF.

Vraisemblablement, la saison normale, entre guillemets, ne sera pas pour cette année, mais je continue de croiser les doigts pour qu'on puisse avoir au moins quelques matchs, un semblant de saison, pour aller chercher de l'expérience , renchérit celui qui compte huit rencontres dans le circuit Ambrosie, dont deux duels éliminatoires.

De la volonté et de l'ingéniosité

Justement, en attente d'un nouveau développement concernant la tenue d'un camp d'entraînement, Betts s'efforce d'orienter une grosse partie de son focus sur la préparation physique , même s'il avoue qu'on fait avec ce que l'on a .

Rien pour le freiner toutefois, ce serait bien mal connaître l'athlète de 25 ans, doté d'un vif esprit de compétition. C'est sa responsabilité, dit-il, de rester dans une forme optimale en attendant le feu vert des instances concernées pour regagner l'Alberta, que [la saison commence] à l'automne 2020 ou qu'elle soit reportée à 2021, je n'ai pas vraiment d'autres options .

Je m'entraînais au centre Elite Factor à Québec cet hiver, le personnel a été assez accommodant pour me prêter un peu d'équipement quand les centres d'entraînement ont commencé à fermer. Ce n'est pas beaucoup, quelques dumbbells (haltères), des kettlebells (haltères russes) et des élastiques. Je pense avoir réussi à faire quand même quelque chose de bien avec ça , mentionne la recrue dans la LCF en 2019.

Mathieu Betts (no 9) a remporté le trophée J.P.-Metras, remis au joueur de ligne par excellence dans le circuit universitaire canadien, lors de trois saisons consécutives (2016, 2017, 2018) avant d'accéder aux rangs professionnels. Photo : Rouge et Or de l'Université Laval / Yan Doublet

L'assouplissement des mesures de confinement à l'échelle provinciale, qui permet désormais les rassemblements à l'extérieur avec un maximum de 10 personnes, offre la possibilité à Betts et à d'anciens joueurs du Rouge et Or de se retrouver sur un même terrain pour parfaire leurs habiletés en respectant la distanciation physique.

On essaie de commencer à s'organiser des entraînements, surtout la course et le développement de l'agilité, à des heures un peu plus fixes pour les prochaines semaines, les prochains mois, en préparation de la saison. C'est sûr qu'on regarde ça de près, on est beaucoup dans ma situation, notamment à Québec, affirme-t-il. C'est plus motivant de s'entraîner avec des gens qui te poussent, qui sont dans la même situation.