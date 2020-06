Mort de George Floyd : l'espoir du Canadien Jayden Struble en colère

Le jeune homme de 18 ans, originaire du Rhode Island, emboîte le pas à de nombreux athlètes, noirs ou blancs, qui ont exprimé leurs opinions sur le mouvement de protestation qui prend de l'ampleur aux États-Unis après la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc à Minneapolis. L'ancien basketteur Michael Jordan, le capitaine des Blackhawks de Chicago Jonathan Toews et le pilote automobile Lewis Hamilton ont aussi partagé leur indignation.

Je suis fâché de voir qu'on fauche la vie de personnes noires innocentes à un rythme tel que les médias ne peuvent pas suivre , écrit-il.

Fâché de voir que régulièrement ce pays nous montre à quel point la vie des personnes noires importe peu et qu'on ne fait rien pour que ça change.

Les gens qui manifestent ne sont pas tous des voyous, ne les croyez pas inférieurs à vous, poursuit-il. Ce sont des gens depuis trop longtemps brisés par le racisme systémique et la discrimination dans un pays qui se targue de prôner l'égalité et la liberté.

Les manifestations pacifiques ne nous ont menés À RIEN. Alors, avant que vous les traitiez de voyous, regardez ce que ce pays pourrait être si ses dirigeants écoutaient, aidaient et changeaient les choses.

La communauté noire en a assez des injustices dans ce pays, et je veux m'affirmer comme personne de couleur évoluant dans un sport majoritairement blanc, et dire que je vous soutiens et que je suis avec vous!!

Jayden Struble, espoir du Canadien de Montréal