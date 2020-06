De nombreux postes supprimés au Groupe CH

Les temps sont durs, même pour le Groupe CH, qui chapeaute notamment le Canadien de Montréal et evenko. L'organisation a procédé mardi à une nouvelle vague de coupes en lien avec la pandémie du coronavirus.

Dans le cadre de ce régime minceur, le Groupe CH a décidé de restructurer l'équipe des communications du Tricolore. Ainsi, le directeur des communications hockey, Dominick Saillant, et son adjoint, François Marchand, font partie des employés – dont on ignore le nombre – qui ont été remerciés mardi.

Notre structure actuelle ne peut supporter une telle tempête. À cet effet, nous avons aujourd'hui pris des décisions difficiles , a déclaré le vice-président principal, affaires publiques et communications du Groupe CH, Paul Wilson, dans un courriel acheminé aux médias.

Dom et François ont été des employés très appréciés pour l'entreprise. Ils me manqueront beaucoup. Nous les remercions pour leur soutien continu, leur contribution et leur fidélité , a-t-il ajouté.

En conséquence, l'équipe des communications du Groupe CH sera réduite pour une période de temps qui reste à déterminer.

La semaine dernière, le Groupe CH a demandé le soutien du gouvernement du Québec afin de l'aider à traverser la crise engendrée par la COVID-19. Il convoitait plusieurs types d'aide financière.

Selon le registre des lobbyistes du Québec, le Groupe CH a fait trois demandes principales au gouvernement : permettre à ses joueurs de hockey de reprendre l'entraînement, soutenir la reprise de ses activités lorsque les rassemblements seront permis et soutenir les emplois jusqu'à la reprise complète des activités .

Le 24 mars dernier, le Groupe CH avait annoncé avoir mis à pied de façon temporaire environ 60 % de son personnel.

De plus, un fonds d'aide de 6 millions de dollars avait été créé afin de limiter l'impact de cette décision sur les employés. Ainsi, ils pourront toucher près de 80 % de leur salaire pour leurs huit premières semaines sans travail.

L'organisation a ajouté qu'elle rappellera ses employés au travail dès que la situation le permettra.

À ce stade, il est malheureusement difficile de prédire le moment où nous reprendrons nos activités , a conclu M. Wilson.

Le Groupe CH a interrompu ses activités le 12 mars. Elles sont au point mort avec l’arrêt de la saison de la Ligue nationale de hockey en plus du report ou de l’annulation de nombreux spectacles.