Des femmes d'affaires québécoises se joignent au Relais Mère/Fillactive

Ces leaders sont à la tête du volet philanthropique du relais et agissent aussi à titre de modèle pour les jeunes filles, explique Claudine Labelle, présidente et fondatrice de Fillactive.

On est allé chercher des femmes pour qui l’activité physique est extrêmement cruciale et pour qui le sport a eu un impact, a joué un rôle dans leur carrière.

On a 17 leaders qui se sont mobilisées ensemble, pour prêter leur voix et s’assurer d’avoir un impact encore plus grand dans la communauté. Claudine Labelle, présidente et fondatrice de Fillactive.

Le choix de leaders provenant du milieu des affaires n’est pas fortuit, souligne Mme Labelle.

Une étude sur des femmes qui sont cadres supérieures conduite par EY et espnW révèle que 94 % d’entre elles pratiquaient un sport à l’adolescence, dont 52 % au niveau universitaire, et que les trois quarts (74 %) ont déclaré qu’une expérience dans le sport peut aider à accélérer la carrière d’une femme.

Il y a une corrélation très forte entre l’activité physique à l’adolescence et la carrière plus tard, c’est un élément déterminant de réussite , affirme la présidente et fondatrice de Fillactive.

Pour nous, c’est une façon de pouvoir inspirer nos adolescentes que non seulement l’activité physique a un impact dans leur quotidien maintenant, mais dans leur quotidien également.

Claudine Labelle, présidente et fondatrice de Fillactive Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Un accompagnement jusqu'à la course

La course virtuelle consiste en un parcours 20 km. Chaque duo, ou trio mère-filles, se partage cette distance répartie sur deux jours, les 15 et 16 août prochains, pendant lesquels Fillactive s'assure de l’animation.

L'événement s’étire toutefois sur une période d’environ deux mois, afin d’accompagner les mères et filles participantes dans leur progression vers le relais final.

C’est huit semaines d’entraînement, du 21 juin au 14 août, précise Mme Labelle. Nos duos et trios mère-filles vont avoir des plans d’entraînement et des entraînements virtuels qui vont se faire sur Facebook de façon hebdomadaire.

Il va aussi y avoir des défis plus loufoques qui vont être lancés chaque semaine , ajoute-t-elle.

La participation au Relais Mère/Fillactive est gratuite et il n’est pas obligatoire d’amasser des fonds.